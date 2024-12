Možemo traži izmjene zakona koji se tiče povlastice ‘6+6’

Podijeli :

Patricija Flikac/PIXSELL

Možemo! je uputio u saborsku proceduru izmjene Zakona o pravima i dužnostima državnih dužnosnika da bi, kako kažu, uredili pravo na korištenje povlastice '6+6' nakon prestanka dužnosti, te pozvali sve klubove zastupnika na sastanak na tu temu, no vladajući se nisu odazvali.

“Nakon što su građani svjedočili tome da se 10 posto zdravstvenog proračuna ugovara s mafijom, sada su izloženi tome da bivši posrnuli ministar Vili Beroš, koji je dobio izvanredni otkaz jer je krao iz proračuna, ima pravo na povlasticu ‘6+6’, što znači da šest mjeseci, unatoč tome što je dobio izvanredni otkaz jer je krao, može primati punu plaću koja je gotovo 4000 eura i onda još šest mjeseci pola plaće”, kazala je u srijedu saborska zastupnica Možemo! Ivana Kekin.

Na taj način zaradit će oko 36.000 eura, rekla je, dodavši kako takve povlastice koje imaju dužnosnici, nemaju i obični građani. “Ako građani dobiju izvanredni otkaz, pogotovo ako su krali, ne dobiju ništa nakon toga”, rekla je.

Kaže i da će Možemo ! dati HDZ-u dvije prilike da tu nepravdu isprave.

“Prvu će imati već preksutra, jer smo uz točku opoziva Vlade uputili zaključak u kojem stoji da obvezujemo Vladu da predloži Saboru izmjene Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika na način da onemogući onima koji su pod sumnjom da su počinili koruptivna kaznena djela da koriste 6+6”, navela je Kekin.

Ako tu priliku propuste u petak, dodala je, Možemo! je uputio u saborsku proceduru svoje izmjene tog istog Zakona na isti način kao u zaključku.

“Sigurno će se naći neki HDZ-ovac koji će nas pitati o presumpciji nevinosti, OK – ako Beroš na kraju bude proglašen nevinim, e, onda neka mu se isplati njegovih ‘6+6′”, poručila je.

U srijedu su pozvali i sve klubove zastupnika na radni sastanak na temu izmjenu ovog Zakona, a odazvali su se Marija Lugarić u ime SDP-a, Marijana Puljak (Centar), Dalija Orešković (DOSIP), Igor Peternel (DOMiNO), Dalibor Paus (IDS) te Anja Šimpraga ispred SDSS-a.

Možemo! predlaže mijenjanje uvjeta za korištenje ‘6+6’ na način da dužnosnik kojem je prestala dužnost zbog istrage i kaznenog postupka, za to vrijeme ne može ostvariti pravo na isplatu te naknade.

“Mijenjamo opseg kaznenih djela za koja se, u slučaju pravomoćne presude, ne može odobriti ‘6+6’, predlažemo da se to proširi za sva kaznena djela za koja se može izreći kazna zatvora i da se u slučaju pravomoćne presude ne može ostvariti to pravo. Dok se provodi istraga i kazneni postupak, predlažemo da dužnosnik ne može ostvariti to pravo do trenutka pravomoćne odluke i da u slučaju oslobađajuće presude ima pravo da mu se isplati tih ‘6+6’ naknadno ili ako mu nije dokazana krivnja, tj ako je kazneni postupak prekinut ranije”, navela je predsjednica Kluba Možemo! Sandra Benčić.

Predlažu i da oni kojima će se ta naknada isplatiti, a u slučaju pravomoćne presude u kojima su proglašeni krivima za kazneno djelo za koje se može izreći kazna zatvora, bez obzira da li je ona izrečena ili ne, da moraju vratiti sredstva koja bi dobivali godinu dana kroz pravo ‘6+6’.

Prisutni oporbeni zastupnici su podržali inicijativu Možemo! za izmjenama Zakona u segmentu prava korištenja povlastice ‘6+6’ nakon prestanka dužnosti uz prijedlog da se korištenje prava ‘6+6’ onemogući razriješenim dužnosnicima koje čeka mjesto u Saboru u slučaju da ga odluče aktivirati pa zamrznuti na rok od šest mjeseci, što je sada Beroš napravio.

“Ne može i jedno i drugo”, složili su se.

