Prijateljstva umiru u tišini: Tekst koji je postao globalni fenomen nakon kojeg ćete odmah nazvati najboljeg prijatelja
Članak, za koji mnogi kažu da je možda najbolji ove godine, prenosi Nevena Dimitrijević za Novu.rs, kroz osobno iskustvo govori o tihom gašenju prijateljstava i zapravo zadire u samu srž problema modernog društva.
„Možda najbolji tekst ove godine.“
„Ne sjećam se kada sam pročitao bolje napisan, emotivniji i iskreniji članak. Vrhunska kolumna.“
Takvi i slični komentari trenutačno se nižu društvenim mrežama diljem svijeta, vjerojatno zato što se u tekstu koji je Pranav Jain napisao za Times of India svi pomalo prepoznajemo.
Zašto prijateljstva tiho umiru kad odrastemo
Danas mnoga prijateljstva lako izblijede, bez ijedne svađe — poruke postaju sve rjeđe, a kava se stalno odgađa. Upravo o toj nevidljivoj, ali dubokoj boli govori tekst The quiet grief of adult friendship, koji je preko noći postao viralan. Autor pogađa ravno u srž moderne svakodnevice, osvrćući se na to kako i zašto je gubitak prijatelja u odrasloj dobi velika tuga koja ipak ostaje u sjeni, nevidljiva, a tako snažna.
Tekst Pranava Jaina pod naslovom „Tiha tuga prijateljstva odraslih“ (The quiet grief of adult friendship) prenosimo u cijelosti.
„Tiha tuga prijateljstva odraslih“
„Prije nekoliko tjedana prijateljica me nazvala u 1:40 ujutro. Nije poslala poruku. Nazvala me. U trenutku se moje tijelo pripremilo za loše vijesti. Odrasla dob većinu nas je uvjetovala da vjerujemo kako pozivi kasno noću donose samo katastrofu. Netko je u bolnici. Netko je zapeo negdje. Netko je umro. Ali ništa se nije dogodilo.
Upravo je završila s poslom, vozila se kući gotovo praznim ulicama Londona, čula pjesmu uz koju smo nekoć zajedno plesali i odjednom osjetila da joj nedostajem. Zato je nazvala. Proveli smo trideset minuta razgovarajući o stvarima koje bi na papiru zvučale bolno neupadljivo. Umor od posla. Bollywood tračevi. Kako uživa u svakom trenutku svog braka. Poniženje koje donosi bol u leđima čim prijeđeš tridesetu. Profesor kojeg smo nekad mrzili, a sada nam nedostaje zapanjujuće često. Ništa dubokoumno.
Pa ipak, nakon što je razgovor završio, dugo sam ostao budan s neobičnom boli zbog toga što sam nakratko susreo raniju verziju sebe. Ne nužno mlađu. Samo… dostupniju.
Nekad davno prijateljstvo nije zahtijevalo komplicirano planiranje. Satima smo razgovarali bez provjeravanja kalendara. Čitave večeri prolazile su na balkonima studentskih domova, uz štandove s čajem i duge šetnje bez ikakvog posebnog razloga. Prijateljstvo u mladosti cvjetalo je zahvaljujući višku vremena — opuštenom, neorganiziranom i veličanstveno rasipnom.
No negdje između „Moramo se uskoro vidjeti“ i „Oprosti, život mi je u zadnje vrijeme kaotičan“, prijateljstvo u odrasloj dobi postalo je jedan od emocionalno najvažnijih, a najmanje spominjanih gubitaka modernog života.
Nevidljivi sprovod
Ljubavni prekid ima razrađenu infrastrukturu. Postoje filmovi o tome. Pjesme. Poezija, rituali, suosjećanje, kolumne sa savjetima, čitave industrije posvećene tome da ljudima pomognu obraditi ljubavni gubitak.
Tuga zbog prijateljstva, međutim, ostaje čudno nevidljiva. Nitko vas ne uči koliko može boljeti kada polako izgubite pristup nekome tko je nekoć intimno poznavao vaš unutarnji svijet. Nekome tko je razumio tišinu prije vaših rečenica. Nekome tko je mogao prepoznati vaše raspoloženje po načinu na koji ste izgovarali „dobro sam“. Nekome tko je znao sve o vašim simpatijama i sitnim nesigurnostima.
I za razliku od romantike, prijateljstva ne završavaju dramatično. Nema posljednjeg razgovora. Nema jasnog prekida. Nema filmskog raspleta. Većina prijateljstava raspadne se kroz zanemarivano gomilanje — odgođene pozive, iscrpljujuće poslove, geografsku udaljenost, emocionalni umor, različite rasporede spavanja, drugačije prioritete i živote koji se odvijaju različitim tempom. Jednog dana shvatite da osoba koja je nekoć poznavala vaše misli sada zna samo ono što slučajno otkrijete na Instagram storyjima.
A budući da se „ništa nije dogodilo“, često si uskraćujemo pravo da zbog toga tugujemo.
Nije bilo predviđeno da živimo ovako
Dio problema je strukturalan, a ne osoban. Prijateljstva u školi i na fakultetu opstajala su zato što su institucije obavljale najveći dio posla umjesto nas. Blizina je stvarala intimnost. Ponavljanje je stvaralo bliskost. Viđali smo se svakodnevno bez ikakvog truda.
Sociolozi već dugo tvrde da ljudske odnose manje održava intenzitet, a više redovitost. Samo stalno susretanje s istim ljudima tijekom vremena gradi bliskost. Mladost to pruža prirodno. Odrasla dob to potpuno razgrađuje. Posebno u urbanom životu.
Današnji mladi profesionalci žive unutar sustava koji tiho nagriza prijateljstva, dok se istovremeno pretvara da slavi povezanost. Posao troši emocionalnu energiju. Gradovi brutalno povećavaju udaljenosti. Vikendi postaju vrijeme za oporavak, a ne za druženje. Ambicija svakoga pretvara u projekt menadžera vlastitog života. Čak i odmor sada djeluje kao da mora biti opravdan produktivnošću.
I tako prijateljstvo — jedini odnos izgrađen gotovo u potpunosti na dobrovoljnoj prisutnosti — počinje kliziti kroz pukotine.
Tragedija je u tome što ta usamljenost često postoji paralelno s neprekidnom digitalnom interakcijom. Možda smo prva generacija koja ima neprekidan pristup jedni drugima, dok istovremeno postajemo emocionalno nedostupni. Održavamo površnu svijest o međusobnom postojanju, a da pritom ne sudjelujemo suštinski u životima jedni drugih. Znam što moji prijatelji jedu. Koje kafiće posjećuju. Na što se žale. Znam kada dobiju unapređenje jer me LinkedIn obavijesti prije nego što mi oni kažu. Pa ipak, ponekad oklijevam nazvati jer više ne poznajem emocionalnu klimu njihovih života.
Uljepšana verzija nas samih
Odrasla dob nagrađuje samodostatnost. Svi su umorni. Svi rade na sebi. Svi „prolaze kroz mnogo toga“.
Prije nekog vremena sreo sam jednog od svojih najbližih prijatelja nakon gotovo dvije godine. Obojica smo se promijenili na način koji je bilo teško odmah objasniti.
On je postao ekonomičniji u izražavanju, kao da je korporativni život njegove misli pretvorio u kratke natuknice. Ja sam postao trajno umoran, na onaj neobičan način kada iscrpljenost više ne djeluje dovoljno privremeno da biste se na nju žalili. Prvih dvadeset minuta razgovor se nespretno kretao kroz teme odraslog života. Posao. Roditelji. Zdravlje. Zajednički poznanici koji se zaručuju zastrašujuće često. A onda se odjednom nasmijao — potpuno, glasno, zabacivši glavu baš kao nekada — i na trenutak je vrijeme stalo. Eto ga opet.
Brat koji nikada sa mnom nije dijelio trošak vožnje. Brat koji je sjedio pokraj mene na predavanjima i crtao besmislice po marginama bilježnice. Brat koji je znao tko sam bio prije nego što je odrasla dob sve nas pretvorila u pomalo uglađene verzije vlastitih biografija.
Emocionalna ekonomija modernog života
Suvremena odrasla dob potiče optimizaciju u gotovo svakoj sferi. Budi produktivan. Budi učinkovit. Izliječi sebe. Unovči svoje hobije. Pažljivo oblikuj svoj identitet.
Usput su i prijateljstva počela upijati jezik menadžmenta. Sada govorimo o emocionalnom kapacitetu kao o tarifnim paketima za podatke. Čak i naklonost ponekad djeluje kao da se procjenjuje kroz nevidljivu analizu troškova i koristi: Tko prvi šalje poruku? Tko ulaže više truda? Tko je emocionalno dostupan? Tko iscrpljuje energiju?
Prijateljstvo je, međutim, oduvijek ovisilo o određenoj iracionalnoj velikodušnosti. O spremnosti da veličanstveno trošite vrijeme zajedno. Da saslušate istu brigu i peti put. Da sjedite u tišini. Da ostanete dostupni bez skrivenog cilja.
I možda je upravo zato prijateljstvo u odrasloj dobi sve radikalnije. Ono se opire transakcijskoj logici koju suvremeni život nagrađuje svugdje drugdje. Jer pravi prijatelj nudi nešto duboko rijetko: prisutnost koja nije optimizirana. Obitelj je određena krvlju. Brak institucijom. Poslovni odnosi korisnošću. Prijateljstvo opstaje isključivo kroz uzajamni izbor. Nitko ne mora ostati. Pa ipak, neki ljudi ostaju.
Unatoč nemogućim rasporedima i emocionalnom umoru, neki prijatelji nastavljaju se vraćati. Šalju memeove tijekom sastanaka. Pamte važne datume. Nazovu vas iznenada, bez najave. Ne zato što je zgodno. Nego zato što, negdje ispod sve iscrpljenosti koju odrasla dob nameće, i dalje smatraju da je vaš unutarnji život važan. Ponekad je to jednostavno tvrdoglava odluka da nastavimo vraćati se ljudima unatoč svijetu koji nas neprestano uči da svemu drugome damo prednost.“
