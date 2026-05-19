Prijateljstva umiru u tišini: Tekst koji je postao globalni fenomen nakon kojeg ćete odmah nazvati najboljeg prijatelja

Tragedija je u tome što ta usamljenost često postoji paralelno s neprekidnom digitalnom interakcijom. Možda smo prva generacija koja ima neprekidan pristup jedni drugima, dok istovremeno postajemo emocionalno nedostupni. Održavamo površnu svijest o međusobnom postojanju, a da pritom ne sudjelujemo suštinski u životima jedni drugih. Znam što moji prijatelji jedu. Koje kafiće posjećuju. Na što se žale. Znam kada dobiju unapređenje jer me LinkedIn obavijesti prije nego što mi oni kažu. Pa ipak, ponekad oklijevam nazvati jer više ne poznajem emocionalnu klimu njihovih života.