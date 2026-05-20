Britanija dozvolom uvoza dizela i kerozina ublažila sankcije na rusku naftu

SAD je već početkom tjedna izdao novu 30-dnevnu dozvolu za kupnju ruske nafte uskladištene na moru. "Energetski ranjive" zemlje moći će tako kupovati ruske barele do sredine lipnja, a američki ministar financija Scott Bessent napomenuo je u objavi na X-u da će dozvola stabilizirati fizičko tržište nafte.