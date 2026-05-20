Britanija dozvolom uvoza dizela i kerozina ublažila sankcije na rusku naftu

Velika Britanija dozvolila je uvoz dizela i kerozina proizvedenih od ruske nafte, ublaživši sankcije u uvjetima skoka cijena goriva koji opterećuje avioprijevoznike i kućanstva.
SAD je već početkom tjedna izdao novu 30-dnevnu dozvolu za kupnju ruske nafte uskladištene na moru. "Energetski ranjive" zemlje moći će tako kupovati ruske barele do sredine lipnja, a američki ministar financija Scott Bessent napomenuo je u objavi na X-u da će dozvola stabilizirati fizičko tržište nafte.
Britanska dozvola izdana je u utorak i omogućuje uvoz dizela i kerozina proizvedenih od ruske nafte u trećim zemljama, ali pod određenim uvjetima, poput obveze vođenja evidencije za kompanije.
Dozvola stupa na snagu u srijedu, a rok njezinog trajanja nije određen. London je namjerava redovno preispitivati, naznačivši da bi je mogao izmijeniti, dopuniti i ukinuti.
Britansko ministarstvo financija nije odmah odgovorilo na Reutersov upit da komentira odluku.
U odvojenoj mjeri Britanija je u utorak je izdala vremenski ograničenu dozvolu za morski prijevoz ukapljenog prirodnog plina (LNG) iz ruskih projekata Sahalin-2 i Jamal i za povezane usluge, uključujući transport, financiranje i posredovanje, u okviru odredbi o sankcijama Rusiji. Dozvola ističe 1. siječnja iduće godine.
Sahalin-2 na ruskom Dalekom istoku i Jamal LNG na Arktiku spadaju među najveće ruske projekte za izvoz plina, napominje Reuters. Suvlasnici su Sahalina-2 ruski Gazprom i japasnki Mitsui i Mitsubishi.
Japanski Taiyo Oil objavio je početkom svibnja da njegova rafinerija očekuje isporuku iz Sahalina-2, istaknuvši da im zbog poremećaja u opskrbi iz Perzijskog zaljeva trebaju alternativni dobavljači.
