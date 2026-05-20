bivša ministrica pravosuđa
Škare Ožbolt: Poznaje li Habijan sustav na čijem je čelu ili je to sad možda šok?
Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt gostovala je u N1 studiju uživo gdje je komentirala ubojstvo Luke Milovca u Drnišu, posebno se osvrnuvši na ulogu pravosuđa u takvim tragičnim slučajevima.
Uspoređujući tragediju koja je ovih dana potresla Drniš i slučaj iz 2008. kada je ubijena Ivana Hodak, tadašnja vlast je ekspresno smijenila i ministra unutarnjih poslova, ministricu pravosuđa, ravnatelja policije. Bivšu ministricu pravosuđa Vesnu Škare Ožbolt upitali smo treba li i danas doći do tako nečega, odnosno, što se dogodilo u ovih 20 godina u Hrvatskoj?
Govoreći o slučaju iz 2008. godine, kaže: "Tada je istu večer premijer smijenio dva ministra i šefa policije. Tu uopće nije bilo nikakve dileme, dogodilo se strašno ubojstvo u resoru koji su oni obavljali. To je stvar političke odgovornosti".
"Imate slučajeve sada, nedavno u Sloveniji, gdje su, kada se dogodilo ubojstvo onog oca, odgovornost odmah, odnosno, svoje ostavke su odmah ponudili i ministrica pravosuđa i ministar policije i njihov premijer je prihvatio te ostavke. Dakle, riječ je o političkoj odgovornosti", ističe Škare Ožbolt i dodaje:
"Ovdje, nažalost, mi nemamo kulturu političke odgovornosti da ministri nude ostavke kada se ovakav strašan događaj dogodi u njihovom resoru. Ovdje je evidentno sustav pogriješio. Pitanje je sada do koje dimenzije će se ići u istraživanje tih pogrešaka, ali ovdje je definitivno veliki problem nastao upravo u tome što se sustav nije znao nositi s ovakvim delikventom", kaže.
Komentirala je i izjavu ministra pravosuđa Damira Habijana koji je rekao da on smatra da nije odgovoran za, kako kaže, tuđi nerad.
"Ja sam vam sad rekla, ovdje nažalost u Hrvatskoj nemamo u politici razvijen sustav političke odgovornosti za stanje u resoru. Ovo je problem stanja u resoru. Dakle, ako se vama nakon podignute optužnice dvije i pol godine nije predmet uzeo u rad, a zakon kaže da je dužan prvo ročište se sazvati u roku dva mjeseca, onda u čemu je tu neodgovornost? Postoji duboka odgovornost", ističe.
Škare Ožbolt kaže kako Ministarstvo pravosuđa nije odgovorno samo za pisanje zakona, ono je odgovorno za funkcioniranje pravosudnog sustava:
"Unutar Ministarstva pravosuđa nalazi se Uprava za organizaciju pravosuđa, uprava koja prati rad svakog suda, koja prati rad svakog suca. Kada sam ja bila ministrica, tada su se kvartalno izvješća sa sudova morala dostavljati, i onda bi mi pratili tko je 'ušao u crveno' sa rješavanjem spisa. I gurali smo stvari i jednostavno odmah čim bi netko pokazao velike zaostatke, odmah smo slali, ja sam tada uvela pravosudne inspektore."
"Pravosudni inspektori su uvedeni u moje vrijeme, isto kao i glasnogovornici sudova. Pa me doista čudi da sad ministar govori o uvođenju glasnogovornika sudova koji postoje već 20 godina u Zakonu o sudovima. Dakle, uopće mi nije jasno, je li pozna Zakon o sudovima i poznat sustav na čijem je čelu ili u čemu je tu problem? Ili je to sad možda šok pa se ne može sjetiti da postoje glasnogovornici sudova i da mu glasnogovornici izlaze," kaže Škare Ožbolt.
