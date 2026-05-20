Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu svoju će posljednju dramsku premijeru u ovoj sezoni "Idealan muž" Oscara Wildea, u režiji Aleksandra Popovskog, izvesti 5. lipnja.
Oglas
Pričom o uglednom političaru Siru Robertu Chilternu, njegovoj supruzi i društvu viktorijanske elite, Wilde secira licemjerje visokoga društva, korupciju, brak kao društveni konstrukt te političku moć kao prostor manipulacije i interesa.
Wildeov "Idealan muž", praizveden prije 131 godinu, iste godine kada je otvorena zgrada Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, danas zvuči jednako provokativno, duhovito i politički precizno kao i u trenutku nastanka, navodi HNK u priopćenju.
"‘Idealan muž" jedna je od onih drama koje humorom i briljantnim Wildeovim jezikom iznimno precizno govore o vremenu u kojem živimo", istaknula je intendantica Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu Iva Hraste Sočo.
Ravnateljica Drame HNK-a Tena Štivičić kazala je da Wildeova drama danas djeluje gotovo zastrašujuće suvremeno. "U globalnom društvu urušenih sustava vrijednosti i političkog oportunizma, "Idealan muž" otvara pitanja morala, moći i javne slike pojedinca na način koji je jednako oštar i relevantan kao prije više od stoljeća", dodala je te zaključila da predstava istodobno donosi inteligentan humor, snažne glumačke interpretacije i izrazito suvremen društveni komentar.
U predstavi nastupaju Milan Pleština kao Erl Caversham, Krešimir Mikić kao vikont Goring, Igor Kovač kao Sir Robert Chiltern, Daria Lorenci Flatz kao Lady Chiltern, Ana Begić Tahiri kao gospođa Cheveley, Lana Barić kao gospođica Mabel Chiltern, Bojan Navojec kao Phipps, Barbara Vicković kao Lady Markby, Jelena Perčin kao gospođa Marchmont, Luca Anić kao Lady Basildon i Kristijan Potočki kao Tommy Trafford.
U predstavi sudjeluje i ansambl Baleta HNK-a u Zagrebu Ivančica Alajbeg, Daria Brdovnik, Katarina Bužić, Vito Križnjak, Ovidiu Muscalu, Dan Rus/Gaitzka Andres Carcel Barett, Luna Jušić, Vera Kreitmeyer, Laura Leko i Francesco Mezzoli.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas