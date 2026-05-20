Tko je podnio najviše?
Bačić: Više od 1300 prijava za priuštivi najam, prva useljenja krajem ljeta
Za program priuštivog najma do sada je primljeno 1.315 prijava građana koji traže stan ili kuću kroz model subvencioniranog najma, a prva useljenja očekuju se krajem ljeta, izvijestio je u srijedu ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
Više od polovice prijava, njih 56 posto, odnosi se na Zagreb kao prvi izbor za stanovanje. Za glavni grad pristiglo je 745 prijava, slijede Split sa 173 prijave, Rijeka sa 77, Osijek i Sisak s po 47 prijava, Zadar s 22, Pula s 19 te Dubrovnik s 15 prijava, rekao je Bačić na konferenciji za novinare.
Najviše zahtjeva podnijeli samci
Podaci pokazuju da je prosječna dob podnositelja zahtjeva 38,5 godina, a čak 61,9 posto prijavljenih ima između 20 i 40 godina. Najmlađi podnositelj ima 19, a najstariji 83 godine. Najviše zahtjeva podnijeli su samci – 523 zahtjeva, odnosno gotovo 40 posto svih prijava.
Od pristiglih prijava najmoprimaca formirat će se lista prvenstva, a glavni kriteriji bit će prihodi, životna dob, broj članova kućanstva, broj i starost djece te invaliditet.
„Naš je cilj bio prazne stanove, uz mjere i subvencije iz državnog proračuna, staviti na tržište dugoročnog najma te povećanjem ponude takvih stanova pokušati zaustaviti daljnji rast cijena nekretnina. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u Hrvatskoj postoji oko 600 tisuća praznih stambenih jedinica, a cilj nam je dio tih stanova aktivirati i uključiti u sustav dugoročnog najma”, kazao je Bačić.
Najmoprimcima će biti dostupno 435 nekretnina od ukupno 960 nekretnina čiji su vlasnici ranijim pozivom odlučili ući u program priuštivog najma.
Prema pravilima programa, priuštiva najamnina neće smjeti prelaziti 30 posto mjesečnih prihoda kućanstva, umanjeno za režijske troškove, dok će razliku do tržišne cijene, koja će se sukladno kretanjima korigirati jednom godišnje, pokrivati država.
Primjerice, samac s prihodom od 1.500 eura za stan od 35 četvornih metara u Novom Zagrebu plaćao bi 362,50 eura mjesečno, dok bi razliku do tržišne cijene od 146,75 eura vlasniku nekretnine podmirivala država. Petoročlana obitelj s prihodom od 2.400 eura za kuću od 75 četvornih metara u Dubravi plaćala bi 495 eura mjesečno, dok bi država vlasniku pokrivala razliku od 405 eura do tržišne cijene najma.
Osim 435 nekretnina privatnih vlasnika, u program priuštivog najma ući će i dio stanova u državnom vlasništvu.
Državne nekretnine, kako je otkrio ministar Bačić, obnavljaju 329 takvih stanova, no u njih će uglavnom useliti zaštićeni najmoprimci.
„Najprije smo morali riješiti problem zaštićenih najmoprimaca, odnosno situaciju u kojoj su pojedini naši sugrađani živjeli u stanovima oduzetima nakon Drugog svjetskog rata. Te smo stanove, sukladno presudi Europskog suda, morali vratiti vlasnicima, a zaštićenim najmoprimcima osigurati novi stambeni prostor. Upravo zato krenuli smo u ovaj proces”, rekao je Bačić.
Dodao je da država trenutačno raspolaže i sa 157 stambenih jedinica koje koriste stradalnici potresa, a koje će se, nakon što prestane potreba za njihovim privremenim smještajem, osloboditi i uključiti u sustav dugoročnog priuštivog najma.
Novosti u stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima
Na konferenciji za novinare predstavljena je i nova zakonska regulativa za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima, kojom se uvode novi modeli pomoći, povećavaju prava pojedinih skupina građana te mijenjaju pravila najma i otkupa državnih stanova.
Među novostima su prodaja neuseljivih državnih stanova te darovanje građevnog materijala za popravak stanova i krovišta u potkrovljima etažiranih kuća. Povećani su i bodovi za osobe s invaliditetom, a dodatne bodove dobivat će samohrani roditelji njegovatelji te pripadnici oružanih snaga, MUP-a, pravosudne policije i profesionalni vatrogasci.
Novim pravilima izjednačava se i najamnina za sve korisnike stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima na 0,36 eura po četvornom metru, dok će žrtve obiteljskog nasilja biti oslobođene plaćanja najma.
Mijenjaju se i pravila otkupa državnih nekretnina pa će pravo na otkup biti moguće ostvariti tek nakon najmanje pet godina prebivanja, dok se zabrana prodaje kupljene nekretnine produžuje s tri na pet godina.
Predstavljen je i novi pravilnik za pomoć Hrvatima u Bosni i Hercegovini kojim se uređuje darovanje građevnog materijala za obnovu ili izgradnju kuća povratnicima i Hrvatima koji se planiraju vratiti u mjesta prijeratnog prebivališta.
Vjesnik: Slijedi "grickanje" etaža i novo zatvaranje podvožnjaka
Ministar Branko Bačić izjavio je i da je na zgradi Vjesnika uklonjena 16. etaža, a tijekom ovog tjedna trebalo bi započeti uklanjanje i 15. etaže.
Nakon toga slijedi faza takozvanog „grickanja”, pri čemu je predviđeno uklanjanje po jedne etaže svaka dva dana.
Bačić je najavio i da bi zatvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji najvjerojatnije bilo organizirano tijekom produženog vikenda početkom lipnja kako bi se što manje ometao promet u Zagrebu.
