FOTO, VIDEO / Peti prosvjed generacije Z: I u Meksiku mladi na ulicama zbog korupcije i kriminala

REUTERS / Luis Cortes

Deseci ljudi ozlijeđeni su u prosvjedu koji su predvodili mladi u Meksiku, rekli su dužnosnici u subotu, nakon sukoba prosvjednika i sigurnosnih snaga.

Podijeli

Oglas

Sudjelovali su uglavnom mladi prosvjednici koji su izrazili ogorčenost zbog kriminala i korupcije.

🔥Scenes out of Mexico City are absolutely unreal right now.



A mob dragging a Mexican officer into the crowd and beating him while others tear down security barriers tells you everything about how fed up people are with their own government.



This isn’t some minor protest,… pic.twitter.com/fjeoUCVGbl — TheCommonVoice (@MaxRumbleX) November 15, 2025

U gradu Ciudad de Mexicu ozlijeđeno je oko 100 policajaca, uključujući 40 kojima je bilo potrebno bolničko liječenje, rekao je ministar javne sigurnosti Pablo Vazquez na konferenciji za novinare.

🇲🇽🔥 Massive protest at Mexico City’s presidential palace today. Young demonstrators accuse Claudia Sheinbaum’s government of enabling cartel activity, they’re tearing down barriers, storming the walls, and clashing with riot police. pic.twitter.com/5VXc4ArNda — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) November 15, 2025

Ozlijeđeno je oko 20 civila i 20 ljudi je uhićeno, rekao je Vazquez lokalnim medijima.

Nakon Madagarskara, Nepala, Perua, Maroka...

Prosvjedi koje su organizirali pripadnici generacije Z proteklih mjeseci održani su u raznim zemljama, uključujući Nepal, Maroko, Madagaskar i Peru.

+ 2 Pogledajte Galeriju REUTERS / Toya Sarno Jordan Manje REUTERS / Toya Sarno Jordan Više REUTERS / Luis Cortes Manje REUTERS / Luis Cortes Više REUTERS / Jose Luis Gonzalez Manje REUTERS / Jose Luis Gonzalez Više REUTERS / Luis Cortes Manje REUTERS / Luis Cortes Više REUTERS / Toya Sarno Jordan Manje REUTERS / Toya Sarno Jordan Više / 5

Generacija Z obuhvaća rođene između 1995. i 2010. godine.

Premda se razlozi prosvjeda razlikuju od zemlje do zemlje, pokrete ujedinjuje mlađa dob prosvjednika, spontana organizacija putem društvenih mreža i zajednički simboli.