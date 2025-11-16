Oglas

10-ak ozlijeđenih

FOTO, VIDEO / Peti prosvjed generacije Z: I u Meksiku mladi na ulicama zbog korupcije i kriminala

Hina
16. stu. 2025. 09:04
REUTERS / Luis Cortes

Deseci ljudi ozlijeđeni su u prosvjedu koji su predvodili mladi u Meksiku, rekli su dužnosnici u subotu, nakon sukoba prosvjednika i sigurnosnih snaga.

Sudjelovali su uglavnom mladi prosvjednici koji su izrazili ogorčenost zbog kriminala i korupcije.

U gradu Ciudad de Mexicu ozlijeđeno je oko 100 policajaca, uključujući 40 kojima je bilo potrebno bolničko liječenje, rekao je ministar javne sigurnosti Pablo Vazquez na konferenciji za novinare.

Ozlijeđeno je oko 20 civila i 20 ljudi je uhićeno, rekao je Vazquez lokalnim medijima.

Nakon Madagarskara, Nepala, Perua, Maroka...

Prosvjedi koje su organizirali pripadnici generacije Z proteklih mjeseci održani su u raznim zemljama, uključujući Nepal, Maroko, Madagaskar i Peru.

Generacija Z obuhvaća rođene između 1995. i 2010. godine.

Premda se razlozi prosvjeda razlikuju od zemlje do zemlje, pokrete ujedinjuje mlađa dob prosvjednika, spontana organizacija putem društvenih mreža i zajednički simboli.

Teme
generacija Z meksiko prosvjed generacije z prosvjedi

