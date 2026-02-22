Najtraženiji meksički narkobos "El Mencho" ubijen u vojnoj operaciji

Meksička vojska ubila je vođu kartela Jalisco Nueva Generación, Nemesija Rubéna Oseguera Cervantesa, poznatog kao “El Mencho”, u nedjelju, čime je obezglavila ono što je postalo najmoćniji kartel u Meksiku i osigurala vladi dosad najveći uspjeh kojim se može predstaviti administraciji Donalda Trumpa u svojim naporima.
Oseguera Cervantes ranjen je u operaciji njegova hvatanja u nedjelju u Tapalpi, u saveznoj državi Jalisco, oko dva sata vožnje jugozapadno od Guadalajare, te je preminuo tijekom leta prema Ciudad de Méxicu, priopćilo je Ministarstvo obrane. Ta savezna država uporište je kartela poznatog po krijumčarenju velikih količina fentanila i drugih droga u Sjedinjene Države, piše AP.
Tijekom operacije vojnici su se našli pod vatrom te su na lokaciji ubili četiri osobe. Još tri osobe, uključujući Oseguera Cervantesa, bile su ranjene i kasnije su preminule, navodi se u priopćenju. Dvije su osobe uhićene, a zaplijenjena su oklopna vozila, raketni bacači i drugo naoružanje. Tri pripadnika oružanih snaga su ranjena i primaju liječničku pomoć.
BREAKING NEWS: The Mexican army has killed “El Mencho” the leader of the New Generation Cartel in a military operation, which is the biggest drug cartel in Mexico. Puerto Vallarta is now up in flames as the cartel retaliates. Everyone has been advised to shelter in place. pic.twitter.com/NBv7RvvJxT— Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) February 22, 2026
Blokade cesta i zapaljena vozila
Ubojstvo moćnog narkobosa potaknulo je višesatne blokade cesta uz zapaljena vozila u Jalisku i drugim saveznim državama. Takve taktike karteli često koriste kako bi omeli vojne operacije.
Videozapisi koji kruže društvenim mrežama prikazuju stupove dima iznad turističkog grada Puerto Vallarta u Jalisku te ljude koji u panici trče kroz zračnu luku glavnog grada savezne države. U nedjelju poslijepodne Air Canada objavio je da obustavlja letove za Puerto Vallartu “zbog sigurnosne situacije koja je u tijeku” te savjetovao putnicima da ne dolaze u zračnu luku.
▶️ "'El Mencho' fue uno de los grandes capos que ha existido en el mundo": Mike Vigil, ex agente de la DEA, tras el abatimiento de ‘El Mencho’— Milenio (@Milenio) February 22, 2026
📺 La #entrevista con @ricardosolaback y @SamuelCuervo en #MILENIONoticias pic.twitter.com/ypNJd423mm
SAD je nudio do 15 milijuna dolara nagrade
Američki State Department ponudio je nagradu do 15 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do uhićenja El Mencha. Kartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) jedna je od najmoćnijih i najbrže rastućih kriminalnih organizacija u Meksiku, osnovana 2009. godine.
U veljači je administracija Donalda Trumpa kartel proglasila stranom terorističkom organizacijom.
Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum, poput svojeg prethodnika, kritizirala je strategiju “uklanjanja vođa” iz prethodnih administracija, koja je uklanjala čelnike kartela, ali često poticala nove valove nasilja dok su se karteli fragmentirali. Iako je u Meksiku i dalje popularna, sigurnost ostaje trajna briga, a otkako je američki predsjednik Donald Trump prije godinu dana preuzeo dužnost, suočena je s velikim pritiskom da pokaže rezultate u borbi protiv trgovine drogom.
