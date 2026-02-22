Najtraženiji meksički narkobos "El Mencho" ubijen u vojnoj operaciji

Tijekom operacije vojnici su se našli pod vatrom te su na lokaciji ubili četiri osobe. Još tri osobe, uključujući Oseguera Cervantesa, bile su ranjene i kasnije su preminule, navodi se u priopćenju. Dvije su osobe uhićene, a zaplijenjena su oklopna vozila, raketni bacači i drugo naoružanje. Tri pripadnika oružanih snaga su ranjena i primaju liječničku pomoć.