EL MENCHO
Tko je bio ubijeni narkobos zbog kojeg je Meksiko postao ratna zona?
Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, poznat pod nadimkom El Mencho, ubijen je u operaciji meksičkih specijalnih snaga. Bio je suosnivač i vođa Kartela Jalisco Nueva Generación, poznatog kao CJNG, koji je posljednjih godina izrastao u najmoćniju kriminalnu organizaciju u Meksiku.
Iako u međunarodnoj javnosti manje eksponiran od kartela Sinaloa, kojim je upravljao danas zatvoreni Joaquín "El Chapo" Guzmán, CJNG je u Meksiku postao sinonim za brutalnost i visoku razinu naoružanja. Organizacija sa sjedištem u saveznoj državi Jalisco stekla je reputaciju po ekstremnom nasilju i arsenalu koji uključuje teško oružje, prenosi CNN.
CJNG se smatra jednim od najagresivnijih kartela kada je riječ o napadima na meksičke sigurnosne snage. Među ostalim, sudjelovao je u napadima na vojne helikoptere te je bio među prvim kriminalnim skupinama koje su koristile dronove za bacanje eksplozivnih naprava i postavljale mine. Pokušaj uhićenja El Mencha 2015. završio je krvoprolićem kada su pripadnici kartela raketnim bacačem srušili vojni helikopter.
Godine 2020. CJNG je izveo napad u središtu Ciudad de Méxica, pri čemu su korištene granate i automatsko oružje u atentatu na tadašnjeg šefa policije glavnog grada, koji danas obnaša dužnost saveznog ministra sigurnosti.
Sigurnosni analitičar Eduardo Guerrero izjavio je 2021. godine da vlasti s obje strane američko-meksičke granice CJNG smatraju prijetnjom nacionalnoj sigurnosti. Naveo je da kartel raspolaže golemim financijskim sredstvima, najsuvremenijim naoružanjem, paravojnim postrojbama i vozilima vojnog tipa te da predstavlja iznimno ozbiljan izazov za meksičku vladu, osobito u manjim i srednje velikim gradovima gdje skupina od pedesetak operativaca može nadjačati lokalne policijske snage.
Američka Uprava za suzbijanje droga, DEA, smatra CJNG jednako snažnim kao i kartel Sinaloa, koji djeluje u svih 50 saveznih država Sjedinjenih Američkih Država. CJNG je jedan od glavnih dobavljača kokaina na američkom tržištu te, poput kartela Sinaloa, ostvaruje milijarde dolara prihoda od proizvodnje fentanila i metamfetamina.
Kartel Sinaloa u posljednjim je godinama oslabljen unutarnjim sukobima koji su uslijedili nakon uhićenja njegovih čelnika Ismaela "El Maya" Zambade i Guzmána, koji se nalaze u pritvoru u Sjedinjenim Američkim Državama.
El Mencho rođen je u Aguililli u saveznoj državi Michoacán. Tijekom osamdesetih godina prošlog stoljeća preselio se u Sjedinjene Američke Države kao migrant bez dokumenata, a već je ranije imao doticaja s kriminalom, radeći na uzgoju marihuane u rodnoj saveznoj državi. Godine 1994. savezni sud u sjevernoj Kaliforniji osudio ga je za urotu radi distribucije heroina te je odslužio gotovo tri godine zatvora.
Nakon povratka u Meksiko ponovno se povezao s narkobosom Ignaciom Coronelom Villarealom, poznatim pod nadimkom Nacho Coronel. Nakon Villarealove smrti El Mencho je, zajedno s Erikom Valenciom Salazarom, poznatim kao El 85, oko 2007. osnovao CJNG.
U početku su surađivali s kartelom Sinaloa, no kasnije je došlo do razlaza, nakon čega su godinama vodili krvave sukobe za kontrolu teritorija diljem Meksika. U podzemlju kruži priča da je raskol započeo bizarnim incidentom u Guadalajari, kada je jedan od narkobosa tijekom susreta prolio čaj od hibiskusa po suparniku, što je navodno potaknulo lanac izdaja, oružanih obračuna i masakra.
Za razliku od El Chapa, koji je tražio pomoć glumca Seana Penna kako bi njegov život bio pretočen u filmsku priču, El Mencho se klonio javnosti i iza sebe je ostavio tek nekoliko poznatih fotografija.
Protiv njega je od 2017. u više navrata podizana optužnica pred saveznim sudom u okrugu Columbia. Najnovija optužnica, podignuta 5. travnja 2022., teretila ga je za urotu i distribuciju metamfetamina, kokaina i fentanila te za uporabu vatrenog oružja u vezi s kaznenim djelima trgovine drogom. Optužen je i prema Zakonu o suzbijanju narkokartela zbog vođenja kriminalne organizacije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare