Oglas

NOVA IDEJA

Trump traži da se zid na granici s Meksikom oboji u crno: "Tako će biti prevruće penjati se preko njega"

author
Hina
|
20. kol. 2025. 11:12
zid na granici
PATRICK T. FALLON / AFP

Američke vlasti planiraju, na zahtjev američkog predsjednika Donalda Trumpa, obojiti ogradu na južnoj granici s Meksikom u crno kako bi bila prevruća za penjanje, objavila je ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem.

Oglas

Cilj tog poteza je otežati ilegalni ulazak u Sjedinjene Države, piše agencija dpa.

Noem je rekla da se na ogradu sastavljenu od gusto poredanih metalnih stupova već vrlo teško, gotovo nemoguće popeti, a ona se proteže i duboko pod tlo, što otežava i kopanje tunela.

Ministrica je na konferenciji za medije u saveznoj državi New Mexico dodala da će se cijela ograda obojiti u crno na zahtjev američkog predsjednika Donalda Trumpa, prenio je dpa.

Time će se povećati njezina temperatura i penjanje učiniti još težim, naglasila je Noem.

Trump je uoči prvog ulaska u Bijelu kuću 2016. obećao izgraditi zid na oko 3,2 tisuće kilometara dugoj južnoj granici kako bi zaustavio ilegalne migracije.

Ogradu je započeo graditi tijekom prvog mandata te obećava da će ju dovršiti u narednim godinama, prenosi dpa.

Teme
Meksiko migranti zid na granici

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ