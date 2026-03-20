VELIKO PRIZNANJE
N1 u društvu najboljih: Među finalistima globalnih WAN-IFRA Digital Media Awards
N1 je među finalistima prestižnih WAN-IFRA Digital Media Awards 2026, u kategoriji "Best News Website or App Relaunch", koja prepoznaje najuspješnije transformacije digitalnih news platformi.
Oglas
Ova kategorija nagrađuje projekte koji značajno unapređuju korisničko iskustvo, način prezentacije sadržaja, performanse i stratešku vrijednost digitalnih proizvoda, uključujući web stranice i mobilne aplikacije.
Svjetsko udruženje izdavača vijesti (WAN-IFRA) priopćilo je da je ove godine na natječaj pristiglo ukupno 811 prijava iz regija Azije i Pacifika, Južne Azije, Bliskog istoka, Europe, Afrike i Amerike. Među njima je 278 projekata iz 78 zemalja ušlo u finale, predstavljajući najkvalitetnija dostignuća u digitalnom novinarstvu, inovacijama i razvoju publike.
Regionalna news platforma N1 početkom je svibnja 2025. svojim čitateljima u Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji i Bosni i Hercegovini predstavila novo, redizajnirano izdanje portala i mobilne aplikacije.
N1 Info jedan je od najpouzdanijih i najprepoznatljivijih regionalnih medijskih brendova, poznat po vjerodostojnosti, brzini i neovisnom novinarstvu. Promjene u ponašanju publike zahtijevale su redizajn koji je morao postići ravnotežu između tri ključna cilja: očuvanja snažnog identiteta brenda, značajnog unaprjeđenja korisničkog iskustva na svim platformama i osnaživanja novinara alatima prilagođenima suvremenoj produkciji vijesti. Ova nominacija potvrđuje da smo u tome uspjeli.
U suradnji s razvojnim timom usvojili smo filozofiju "manje je više", uklonili sve suvišne elemente i stavili naglasak na čitljivost, kontekst i brzinu. Redizajn je omogućio brže učitavanje stranica (smanjeno s 2,4 sekunde na 1 sekundu), dvostruko bolje performanse na mobilnim uređajima te znatno brže uređivanje sadržaja, vrijeme objave smanjeno je s jedne minute na 15 sekundi.
"Ovogodišnji finalisti pokazuju da budućnost novinarstva nije nešto što tek dolazi, ona se već gradi. Njihov rad redefinira način na koji se sadržaj kreira i distribuira, uz jasan fokus na relevantnost, utjecaj i jačanje povjerenja u neovisno novinarstvo", izjavio je Stig Orskov, izvršni direktor WAN-IFRA-e.
O finalistima je odlučivao međunarodni žiri sastavljen od 61 medijskog stručnjaka i lidera u industriji, a pobjednici će biti proglašeni 2. lipnja 2026. godine na Svjetskom kongresu medija u Marseilleu.
Ulazak N1 u finale u ovoj kategoriji predstavlja značajno međunarodno priznanje za unapređenje digitalnih platformi i potvrdu kvalitete strategije razvoja digitalnog sadržaja i korisničkog iskustva.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas