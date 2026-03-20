Dio Hrvata dobit će posebne potrošačke kartice

Po uzoru na umirovljeničke kartice iz Pule, Siska, Splita, Šibenika, ali i Srbije, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (MROSP) radi na modelu prepaid kartice za korisnike svih socijalnih naknada u cijeloj zemlji. Kako je otkrio ministar, pilot-projekt će zaživjeti u dvije županije, a već početkom sljedeće godine kartice bi bile dostupne diljem Hrvatske
Dolaskom na dužnost, nedavno izabrani ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić suočio se s brojnim izazovima. Stoga ne čudi to što je u sjeni zbivanja, od prvih isplata mirovina bez penalizacije do bijelog štrajka u pojedinim zavodima za socijalni rad, ostala ideja da se za primatelje socijalnih naknada uvede posebna kartica.
Ružić je, na pitanje novinara protekloga petka o tome kako je moguće da se inkluzivni dodatak, možda i najspornija socijalna mjera, isplaćuj samo u jednoj banci, poručio da radi na novom rješenju, a ono bi trebalo obuhvatiti sve socijalne naknade. Njih je, prema podacima za 2024. godinu, primalo oko 280.000 osoba.
"Intenzivno radim na tome da imamo najširu moguću dostupnost za sva socijalna davanja te da to bude model elektroničke kartice koja će biti prihvaćena svugdje za slobodno trošenje i omogućiti podizanje dijela gotovine za tržištu ili da se može kupiti nešto preko neke jeftinije online trgovine", poručio je ministar.
Neki gradovi imaju svoje kartice
Ideja za uvođenje sveobuhvatne kartice nije nova. Naime još u ljeto prošle godine resorno je ministarstvo formiralo radnu skupinu koja je bila zadužena za izradu jedinstvene umirovljeničke kartice na razini cijele Hrvatske, po uzoru na slične modele koji su zaživjeli u Puli, Sisku, Splitu i Šibeniku, piše tportal.
U tom gradovima umirovljenici, ovisno o imovinskom cenzusu, imaju pravo na utvrđeni mjesečni iznos koji putem kartice mogu trošiti u brojnim trgovinama, ljekarnama, zdravstvenim i kulturnim centrima, privatnim i javnim ustanovama i drugdje ili pak mogu putem nje ostvarivati popuste na brojne proizvode i usluge.
Zanimljivo, susjedna Srbija još je početkom 2024. godine uvela penzionerske kartice, na koje pravo ima svih tamošnjih 1,7 milijuna umirovljenika, korisnici socijalnih naknada i djeca s invaliditetom.
One funkcioniraju tako da se za svakih potrošenih 500 dinara kod pružatelja usluga, s kojima je tamošnji Fond penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) sklopio ugovor, korisnicima dodjeljuje jedan bod, sve do dostizanja svote prosječne mirovine. Na temelju prikupljenih bodova korisnici mogu ostvariti određene pogodnosti poput popusta, poklona ili nečeg drugog. Dodijeljene bodove nije moguće zamijeniti za novac, niti ih prenijeti na drugu osobu.
U fazi razvoja
Hrvatske socijalne kartice, prema najavama ministra Ružića i njegova ministarstva, trebale bi funkcionirati na sličan način.
"Riječ je o modelu prepaid kartice, kojom bi se korisnicima naknada iz sustava socijalne skrbi olakšala dostupnost sredstava, uz istovremeno transparentno korištenje. Kartica bi dugoročno trebala pomoći korisnicima i u boljem planiranju troškova. Cilj je olakšati obiteljima svakodnevni život te istovremeno štititi prava i interese štićenika", poručuju iz MROSP-a.
Trenutno je cijeli projekt u fazi razgovora s 'relevantnim predstavnicima pružatelja financijskih i informatičkih usluga', a ministar je otkrio da pregovaraju s jednom kartičarskom i jednom informatičkom kućom o implementaciji rješenja.
"Svaki put ih tjeram i kad oni meni kažu rok, tada svaki put to pokušam smanjiti na pola. Najkasnije za osam mjeseci bit će puna funkcionalnost, a pilot-projekt za dvije županije napravili bismo što prije i mislim da bi to bila sjajna stvar', ustvrdio je ministar socijale.
"Mora biti kontrole"
Iako nije poznato hoće li kartice biti namijenjene i umirovljenicima, kao u pojedinim gradovima te u Srbiji, jasno je da se financijska sredstva koja budu dostupna na njima neće moći trošiti 'na sve i svašta'.
Iz resornog ministarstva poručili su da će softversko rješenje omogućiti 'praćenje trošenja i ograničavanje kupnje određenih skupina proizvoda'. Ružić je po tom pitanju bio puno jasniji.
"Zbog odgovornog raspolaganja novcem mora biti kontrole. Kao ministar neću dozvoliti da se novac troši na kocku, drogu, alkohol i cigarete'" zaključio je.
