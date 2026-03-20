FOTO, VIDEO / Trump traži "veliku pomoć" od Kine, Hezbolah uništava izraelske tenkove u Libanonu

Iranski ministar vanjskih poslova izjavio je da Keir Starmer “dovodi britanske živote u opasnost” nakon što su ministri odlučili dopustiti američko korištenje britanskih vojnih baza na Bliskom istoku, piše Sky.

SAD bi ih mogao koristiti za “obrambene operacije” usmjerene na onesposobljavanje raketnih položaja koji se koriste za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu, priopćio je Downing Street.

“Velika većina britanskog naroda ne želi imati nikakve veze s izraelsko-američkim ratom izbora protiv Irana”, rekao je Sejed Abas Aragči.

“Ignorirajući vlastiti narod, gospodin Starmer dovodi britanske živote u opasnost dopuštajući da se britanske baze koriste za agresiju protiv Irana. Iran će ostvariti svoje pravo na samoobranu.”