FOTO, VIDEO / Trump traži "veliku pomoć" od Kine, Hezbolah uništava izraelske tenkove u Libanonu

Dvadeset prvi je dan sukoba na Bliskom istoku između SAD-a i Izraela protiv Irana. Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči rekao je da je Teheran u napadima na regionalnu energetsku infrastrukturu upotrijebio samo „dio” svoje vatrene moći, nakon što je Izrael napao iransko plinsko polje South Pars, te je upozorio na „nultu suzdržanost” ako iranska energetska postrojenja ponovno budu meta. Američko Ministarstvo obrane traži 200 milijardi dolara od Kongresa za financiranje rata američkog predsjednika Donalda Trumpa protiv Irana, za koji je ministar obrane Pete Hegseth rekao da nema „vremenski okvir” završetka.
21:40
Iran tvrdi da Starmerova odluka o bazama dovodi britanske živote u opasnost
Iranski ministar vanjskih poslova izjavio je da Keir Starmer “dovodi britanske živote u opasnost” nakon što su ministri odlučili dopustiti američko korištenje britanskih vojnih baza na Bliskom istoku, piše Sky.
SAD bi ih mogao koristiti za “obrambene operacije” usmjerene na onesposobljavanje raketnih položaja koji se koriste za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu, priopćio je Downing Street.
“Velika većina britanskog naroda ne želi imati nikakve veze s izraelsko-američkim ratom izbora protiv Irana”, rekao je Sejed Abas Aragči.
“Ignorirajući vlastiti narod, gospodin Starmer dovodi britanske živote u opasnost dopuštajući da se britanske baze koriste za agresiju protiv Irana. Iran će ostvariti svoje pravo na samoobranu.”
21:38
Trump kritizira Ujedinjeno Kraljevstvo zbog “kasne” pomoći
Komentirajući odluku Ujedinjenog Kraljevstva da dopusti SAD-u korištenje svojih baza za napade na iranske raketne položaje koji ciljaju brodove u Hormuškom tjesnacu, Trump je rekao da je to “vrlo kasna reakcija”.
“Bio sam pomalo iznenađen Ujedinjenim Kraljevstvom… Trebali su djelovati mnogo brže”, rekao je.
21:19
Hezbolah pogodio 38 izraelskih tenkova u posljednja 32 sata
Tijekom protekla 32 sata Hezbollah je, prema navodima, uspješno pogodio 38 tenkova Merkava, ciljao više položaja izraelske vojske, ispalio rakete na Kiryat Shmonu (sjeverni Izrael) te uništio buldožer D9.
21:14
Trump kaže da je potrebna “velika pomoć” u Hormuškom tjesnacu, poziva Kinu i Japan da se uključe
Američki predsjednik dao je nove izjave o ratu u Iranu, uključujući i situaciju u Hormuškom tjesnacu. , prenosi Al Jazeera.
Govoreći novinarima ispred Bijele kuće, Donald Trump rekao je da je potrebna “velika pomoć” za osiguranje Hormuškog tjesnaca te da bi “bilo lijepo” kada bi se uključile zemlje poput Kine i Japana.
Međutim, istodobno je umanjio važnost tog plovnog puta za SAD, rekavši da ga “mi ne koristimo” kao što to čine zemlje Europe i Azije.
21:13
IRGC tvrdi da je gađao ciljeve u Izraelu, Kuvajtu i Saudijskoj Arabiji
Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) priopćio je da je izveo napade na ciljeve u Izraelu, Kuvajtu i Saudijskoj Arabiji.
U izjavi koju su prenijeli državni mediji, navodi se da su pogođeni Tel Aviv, Akra i zaljev Haifa, kao i zračna baza Ali al-Salem u Kuvajtu te zračna baza Prince Sultan jugoistočno od Rijada u Saudijskoj Arabiji.
Ove tvrdnje dolaze u kontekstu šire eskalacije sukoba, tijekom koje je Iran ranije gađao izraelske ciljeve i vojne baze u državama Perzijskog zaljeva koje su povezane sa SAD-om.
20:27
Britanija SAD-u odobrila korištenje baza za napade na iranske raketne položaje
Britanska vlada u petak je Sjedinjenim Državama odobrila korištenje vojnih baza u Britaniji za izvođenje napada na iranske raketne položaje koji napadaju brodove u Hormuškom tjesnacu.
Britanski ministri sastali su se u petak da bi raspravljali o ratu s Iranom i iranskoj blokadi Hormuškog tjesnaca, prema priopćenju Downing Streeta.
"Potvrdili su da sporazum kojim SAD može koristiti britanske baze u kolektivnoj samoobrani regije uključuje američke obrambene operacije kojima bi se oslabili raketni položaji i sposobnosti za napadanje brodova u Hormuškom tjesnacu", navodi se u priopćenju.
19:52
SAD tvrdi da može “uništiti” iranski otok Hark u bilo kojem trenutku
Sjedinjene Države mogle bi “uništiti” iranski otok Hark kad god to požele, priopćila je Bijela kuća, nakon ranijeg izvješća da Trumpova administracija razmatra planove za zauzimanje ili blokadu tog naftnog čvorišta.
Upitana o izvješću portala Axios, glavna zamjenica glasnogovornika Bijele kuće Anna Kelly izjavila je: “Američka vojska može uništiti otok Kharg u bilo kojem trenutku ako predsjednik izda naredbu.”
Otok Hark, udaljen oko 30 km (12 milja) od iranskog kopna, predstavlja čvorište za otprilike 90 posto izvoza sirove nafte iz te zemlje.
Bio je meta američkih napada tijekom vikenda, no iranski dužnosnici tvrde da se izvoz nastavlja normalno i da nije bilo žrtava.
Trump je zaprijetio da će ciljati naftnu infrastrukturu otoka ako Iran nastavi blokirati Hormuški tjesnac, strateški plovni put kroz koji prolazi oko 20 posto svjetske energije.
19:36
Putin ponudio Trumpu prekid razmjene obavještajnih podataka s Iranom. Ima jedan uvjet
Moskva je predložila svojevrsnu razmjenu SAD-u prema kojoj bi Kremlj prestao dijeliti obavještajne informacije s Iranom, poput preciznih koordinata američkih vojnih ciljeva na Bliskom istoku, ako Washington prestane opskrbljivati Ukrajinu obavještajnim podacima o Rusiji.
19:30
Mojtaba Hamnei: Nismo napali Oman i Tursku, to je trik cionističkog neprijatelja
U pisanoj poruci pročitanoj danas, 20. ožujka, na državnoj televiziji povodom perzijske Nove godine (Nowruza), vrhovni vođa Mojtaba Hamnei izričito je negirao da su Iran ili njegovi saveznici odgovorni za nedavne napade na Tursku i Oman, okarakteriziravši ih kao operacije “lažne zastave” koje su izveli SAD i Izrael.
Hamnei, vođa Islamske revolucije, izjavio je:
“Naglašavam da napadi u Turskoj i Omanu, s kojima imamo dobre odnose, usmjereni na više ciljeva u tim zemljama, ni na koji način nisu izvedeni od strane Oružanih snaga Islamske Republike niti drugih snaga Osovine otpora.
To je trik koji koristi cionistički neprijatelj primjenjujući taktiku lažne zastave kako bi stvorio razdor između Islamske Republike i njezinih susjeda, a moguće je da je korišten i u nekim drugim zemljama.”
19:28
Najmanje 20 ubijenih u najnovijim izraelskim napadima na Libanon
Dvadeset ljudi je poginulo, a 57 je ranjeno u izraelskim napadima na Libanon, priopćila je Jedinica za upravljanje rizicima od katastrofa.
Smrtni slučajevi u petak povećali su ukupan broj poginulih u izraelskim napadima od 2. ožujka na 1.021, prema podacima koje je objavila službena Nacionalna novinska agencija.
Ukupan broj ranjenih porastao je na 2.641, dok je 134.616 raseljenih osoba registrirano u skloništima.
