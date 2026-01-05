Nagrađivani novinar novo je pojačanje N1 televizije

"Izuzetno mi je drago što uspješnu novinarsku karijeru koja traje već gotovo dva desetljeća nastavljam na N1 televiziji Hrvatska. To je televizija koja cijeni i njeguje točnost, objektivnost, relevantnost i profesionalnost te je zbog toga i logičan izbor za nastavak mog novinarskog puta. Drago mi je što ću na tom putu ponovno surađivati i s ljudima koji su hrvatskom novinarskom prostoru zapravo već institucije sami za sebe - Natašom Božić, Hrvojem Krešićem te Tihomirom Ladišićem. Naravno, veselim se i suradnji s mladim kolegama i kolegicama koji na N1 tek rade prve novinarske korake te se nadam da će oni učiti od mene, ali i ja od njih.

Gledateljima obećavam, kao i do sada, isporučivati konkretne, pitke i bitne informacije o svijetu u kojem žive te, naravno, i bitne priče o politici i kriminalu - ali i priče koje nerijetko objedinjuju te dvije teme. Sve koji imaju informacije o nepravdi unutar sustava u kojem živimo ili misle da znaju neke druge bitne informacije koje bi trebalo profesionalno provjeriti i obraditi te prezentirati javnosti - pozivam da mi se jave s povjerenjem. Kao i uvijek do sada prije svega ću u svom novinarskom radu biti glas onih koji nemaju glas i korektiv kada tog korektiva nema. Stay tuned i, naravno, pratite N1 - ekskluzivnog regionalnog informativnog partnera CNN-a", rekao je Dimitrijević.