Nagrađivani novinar novo je pojačanje N1 televizije

Iskusnom novinarskom timu N1 televizije pridružio se novinar Andrej Dimitrijević.
"Izuzetno mi je drago što uspješnu novinarsku karijeru koja traje već gotovo dva desetljeća nastavljam na N1 televiziji Hrvatska. To je televizija koja cijeni i njeguje točnost, objektivnost, relevantnost i profesionalnost te je zbog toga i logičan izbor za nastavak mog novinarskog puta. Drago mi je što ću na tom putu ponovno surađivati i s ljudima koji su hrvatskom novinarskom prostoru zapravo već institucije sami za sebe - Natašom Božić, Hrvojem Krešićem te Tihomirom Ladišićem. Naravno, veselim se i suradnji s mladim kolegama i kolegicama koji na N1 tek rade prve novinarske korake te se nadam da će oni učiti od mene, ali i ja od njih.
Gledateljima obećavam, kao i do sada, isporučivati konkretne, pitke i bitne informacije o svijetu u kojem žive te, naravno, i bitne priče o politici i kriminalu - ali i priče koje nerijetko objedinjuju te dvije teme. Sve koji imaju informacije o nepravdi unutar sustava u kojem živimo ili misle da znaju neke druge bitne informacije koje bi trebalo profesionalno provjeriti i obraditi te prezentirati javnosti - pozivam da mi se jave s povjerenjem. Kao i uvijek do sada prije svega ću u svom novinarskom radu biti glas onih koji nemaju glas i korektiv kada tog korektiva nema. Stay tuned i, naravno, pratite N1 - ekskluzivnog regionalnog informativnog partnera CNN-a", rekao je Dimitrijević.
Andrej Dimitrijević novinarstvo je studirao na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Prvo je radio kao televizijski novinar na Hrvatskoj radioteleviziji (HRT) gdje je zaposlen 2008. godine. Usporedno je radio u nekoliko HRT-ovih mozaičnih emisija, a kasnije prelazi u informativni program. Nakon HRT-a u listopadu 2010. odlazi na RTL Hrvatska gdje radi u informativnom programu za emisije „RTL Danas”, „RTL Direkt” te za istraživački magazin „Potraga”.
Početkom 2019. prelazi na Telegram.hr. Sredinom srpnja 2019. otkrio je kako je tadašnja ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac namjestila posao izrade softvera za svoje Ministarstvo. Nakon objave teksta ministrica je smijenjena. Zbog toga što se aferu pokušalo zataškati Dimitrijević je kasnije kontaktirao Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF). Gabrijela Žalac uhićena je 2021. godine nakon istrage provedene po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja kojemu je OLAF proslijedio Dimitrijevićevu prijavu. Žalac je ove godine, nakon što se nagodila s tužiteljstvom, otišla u zatvor na odsluženje kazne.
Zbog serijala istraživačkih članaka o imovini ministara Lovre Kuščevića i Milana Kujundžića (zbog čega su oba ministra morala odstupiti sa svojih funkcija a Kuščeviću se i dalje sudi) dobitnik je dvostruke nagrade Hrvatskog novinarskog društva (HND) - one za istraživačko novinarstvo „Jasna Babić” i nagrade „Marija Jurić Zagorka” za internetsko novinarstvo. Dobio je i Velebitsku degeniju, nagradu HND-a za najbolji novinarski rad o zaštiti prirode i okoliša 2022. godine jer je razotkrio kako je jedan poduzetnik pokraj Samobora nepropisno gomilao otpad.
U javnosti je odjeknula i njegova priča o tome kako je (sada već bivši ) načelnik općine Murter Kornati, Toni Turčinov, u austrijskom bordelu prostitutke plaćao javnim novcem.
