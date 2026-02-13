Napustio nas je naš dragi kolega Hrvoje Golubić

Posljednji angažman koji je s našim timom nedavno odradio su promo videa naših reportera. Upravo im je Hrvoje dao onu moć da pokazu publici što su, tko su i do kojih vrijednosti drže, unoseći i u taj dio posla isti standard koji ga je pratio cijelu karijeru: kvalitetu, osjećaj i odgovornost. Iako se njegov rad nije vizualno vidio, itekako se čuo i osjećao.