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potražna akcija

Nastavljena velika potraga za nestalim skiperom kod Šolte: "Nećemo odustati dok ga ne pronađemo!"

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N1 Info
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27. srp. 2026. 08:34
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N1

Jutros je nastavljena potraga za austrijskim skiperom koji je u nedjelju oko 9 sati tijekom plovidbe na jedrilici pao u more u šoltanskom akvatoriju nakon čega mu se gubi trag.

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Nastavili smo potragu za nestalim skiperom, rekao je za N1 jutros voditelj Službe sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Split Ivan Paušić.

"Pretražujemo oko južne strane Šolte i oko Drvenika. Vremenske prilike danas su povoljnije, podignut ćemo i dron i tražiti i brodicama i dronom", rekao je Paušić našoj Veseli Šegvić Kordić.

Zahvalio je svim posadama brodica na jučerašnjoj potrazi. "Skoro 12 sati je trajala potraga, ljudi su bez prestanka tragali, od jutra do mraka. Bilo je jako naporno", dodao je.

U današnjoj potrazi sudjelovat će i avion te helikopter.

Upozorenje nautičarima

Upozorava Paušić nautičare da prate vremensku prognozu. "Nemojte isplovljavati. Ako već morate isploviti, držite se svih sigurnosnih propisa!", rekao je.

"Po meni nije bilo potrebe za takvom akcijom nasred mora, pogotovo u takvim uvjetima", govori o jučerašnjoj nesreći.

Na pitanje kolike su šanse da pronađu nestalog skiper, Paušić kaže: Nadamo se i nećemo odustati dok ga ne pronađemo!

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