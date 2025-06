"To nije objavio HDZ Dubrovačko-neretvanske županije nego općinska organizacija Dubrovačko Primorje. Ograđujem se od toga, bilo kakvo etiketiranje političkih suparnika je nepotrebno i gledam na to s gnušanjem, izbori su završili. Ima jedna stara poslovica "U pobjedi se ne uzvisi, a u porazu se ne ponizi." Čini mi se da općinska organizacija nije čula za tu poslovicu pa ćemo im ponoviti. Vjerujem da će predsjednik županijske organizacije reagirati. Poznajem te ljude, korektni su i ne znam što ih je na to potaknulo", rekao nam je Franković.