Promjena vremena: Pripremite se na kišu, u nekim krajevima i svakodnevnu
Uglavnom sunčano je počeo dan diljem Hrvatske, iako na mjestima ima umjerene naoblake, na kopnu i magle, oblačno je na jugu gdje ima i slabe kiše.
U nastavku utorka kiša i pljuskovi izgledni su duž Jadrana, uz Jadran. Temperature bez većih promjena.
Srijeda također neće biti posve stabilna. U drugom dijelu dana osobito treba računati na kišu i pljuskove, na sjevernom Jadranu, u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije.
Tijekom četvrtka će kiša i pljuskovi biti još i češći, u unutrašnjosti, na sjevernom Jadranu, unutrašnjosti Dalmacije uglavnom.
U petak uglavnom suho, ali sunčanije duž Jadrana, osobito u Dalmaciji.
Za vikend ponovno nestabilnije. U subotu često s kišom i pljuskovima, kako u unutrašnjosti, tako i duž Jadrana, dok nedjelja donosi pretežno suhe prilike.
