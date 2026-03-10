Oglas

Vremenska prognoza

Promjena vremena: Pripremite se na kišu, u nekim krajevima i svakodnevnu

author
Tea Blažević
|
10. ožu. 2026. 07:12
25.03.2025., Zagreb - Kisa zatekla prolaznike na Trgu bana Jelacica. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
Davor Puklavec/PIXSELL

Uglavnom sunčano je počeo dan diljem Hrvatske, iako na mjestima ima umjerene naoblake, na kopnu i magle, oblačno je na jugu gdje ima i slabe kiše.

U nastavku utorka kiša i pljuskovi izgledni su duž Jadrana, uz Jadran. Temperature bez većih promjena.

Srijeda također neće biti posve stabilna. U drugom dijelu dana osobito treba računati na kišu i pljuskove, na sjevernom Jadranu, u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije.

Tijekom četvrtka će kiša i pljuskovi biti još i češći, u unutrašnjosti, na sjevernom Jadranu, unutrašnjosti Dalmacije uglavnom.

U petak uglavnom suho, ali sunčanije duž Jadrana, osobito u Dalmaciji.

Za vikend ponovno nestabilnije. U subotu često s kišom i pljuskovima, kako u unutrašnjosti, tako i duž Jadrana, dok nedjelja donosi pretežno suhe prilike.

Teme
vremenska prognoza vrijeme

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
