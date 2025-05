Novi papa i hrvatsko pitanje: "Današnja Crkva nije Stepinčeva crkva"

"Osim što je potaknuo razvoj demokršćanstva, Lav XIII. je omogućio kasniju suradnju demokršćana i liberala. No što se tiče posebno nas ovdje, vrlo je značajno to da je bio u velikom prijateljstvu s našim slavnim biskupom i političarom Josipom Jurjem Strossmayerom. Nadalje, začeo je proces stvaranja redovne crkvene hijerarhije u Bosni i Hercegovini. No to je svakako bio i određeni uvod u sukob između te hijerarhije i hercegovačkih franjevaca koji u naše doba vodi sve do fenomena Međugorje. Sve bi to, makar indirektno, moglo doći u vezu i s pontifikatom Lava XIV.“, drži ovaj analitičar.