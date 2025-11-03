Novi sustav naplate cestarine: Kreće postavljanje prvih portala

Radovi na izgradnji portala obuhvaćaju izvođenje temelja, montažu čeličnog dijela konstrukcije (stupovi i poprečna greda), zamjenu ili ugradnju nove odbojne ograde, elektro i druge popratne radove, a odvijat će se u više faza. Tijekom izvođenja radova promet će se odvijati pod privremenim prometnim regulacijama na način da će biti zatvorena zaustavna, a prema potrebi i vozna traka, ovisno o dinamici samog izvođenja radova. U trenutku postave poprečne grede zbog manevarskih i prostornih mogućnosti dizalice, promet će biti kratkotrajno zaustavljen, odnosno bit će preusmjeren na obilazne pravce, istaknuli su iz HAC-a.