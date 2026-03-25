Njemački SPD traži provjeru: Jesu li i Nijemci pucali na civile u opkoljenom Sarajevu?

Navodi o takozvanom “Sarajevskom safariju”, koji su posljednjih dana ponovno dospjeli u fokus europskih medija, mogli bi uskoro postati i tema u njemačkom Bundestagu. Kako piše Der Spiegel, zastupnici Socijaldemokratske partije Njemačke (SPD) traže da savezna vlada bez odgode ispita jesu li među mogućim počiniteljima bili i njemački državljani ili osobe koje su kasnije stekle njemačko državljanstvo.

“Tražimo od savezne vlade da odmah provjeri jesu li njemačke državljanke ili njemački državljani sudjelovali u ovim djelima ili su kasnije dobili njemačko državljanstvo”, naveli su u zajedničkoj izjavi vanjskopolitički glasnogovornik SPD-a Adis Ahmetović i zastupnica te stranke u Odboru za pravosuđe Carmen Wegge, prenosi Spiegel.

Prema istom izvoru, SPD planira ovaj tjedan otvoriti to pitanje i u pravosudnom odboru Bundestaga, gdje će tražiti i pojašnjenja od saveznog državnog odvjetnika.

Ako bi se ove optužbe pokazale točnima, radilo bi se o najtežim ratnim zločinima, poručuju njemački socijaldemokrati, koji inzistiraju da takvi slučajevi moraju biti rasvijetljeni bez obzira na to koliko je vremena prošlo.

Talijansko tužiteljstvo u Milanu već istražuje navode koji se temelje na istraživanjima i kaznenoj prijavi talijanskog autora Ezija Gavazzenija, kojem se pridružio i umirovljeni sudac Guido Salvini.

Prema tim tvrdnjama, tijekom opsade Sarajeva početkom devedesetih bogati državljani zapadnoeuropskih zemalja navodno su vikendom dolazili na položaje iznad grada kako bi pucali na civile, uz posredovanje srpskih pomagača, a potom se vraćali u svoje zemlje.

Salvini je za Spiegel izjavio da je samo iz Italije bilo, kako tvrdi, “ako ne stotine, onda barem desetci počinitelja”.

Spominje se i Vučić

U tekstu se navodi i da SPD traži provjeru navoda o mogućoj ulozi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, nakon što su se u kontekstu novih objava pojavile špekulacije da je kao ratni dobrovoljac bio povezan s tadašnjim aktivnostima iznad Sarajeva.

Vučić je te tvrdnje odbacio preko svoje glasnogovornice, nazvavši ih “tipičnim slučajem zlonamjerne dezinformacije”.

Prema toj reakciji, tijekom devedesetih je u Bosni boravio kao novinar i prevoditelj, “bez ikakvog kontakta s vojnim strukturama”, te “nije sudjelovao u borbenim djelovanjima”.

Bez potvrde da među “vikend snajperistima” ima Nijemaca

Autor Gavazzeni u knjizi “I cecchini del weekend” (“Vikend snajperisti”) tvrdi da je u navodnim ubojstvima sudjelovalo oko 230 Talijana, kao i državljani Francuske, Belgije te pojedinci iz Švicarske i Austrije.

Za sada nije potvrđeno da među osumnjičenima ima i njemačkih državljana. Spiegel navodi da tužiteljstvo u Milanu nije odgovorilo na njihov upit o tome.