Reakcije na sporni panel
Nova faza napetosti: Sarajevo reagiralo na "crtanje karata“ u Zagrebu, traži se očitovanje hrvatskih vlasti
Diplomatski potres nakon zagrebačkog TradFesta. Bosna i Hercegovina službeno je uputila prosvjednu notu Hrvatskoj, piše N1 BiH. Reakcije na panel o BiH ne jenjavaju nakon što su izneseni stavovi o uspostavi trećeg entiteta i ocjene o "nefunkcionalnosti države“. Dok analitičari upozoravaju na izravan napad na ustavni poredak i zazivaju sankcije, diplomatski odnosi dviju zemalja ušli su u novu fazu napetosti.
Na panel u Zagrebu među prvima su reagirali predstavnici bošnjačke nacionalne manjine u Hrvatskom saboru. Uslijedile su i druge reakcije u BiH. Hrvatskoj je upućena i službena prosvjedna nota, piše N1 BiH.
"Reagirat ćemo institucionalno, tražiti očitovanje hrvatskih vlasti o ovom skandaloznom skupu koji se dogodio u Zagrebu, jer ovi radikali, ovi luđaci u Zagrebu, nisu izvukli pouku iz presude od 111 godina Prliću i ostalima koji su crtanjem karata započeli neka fašistička divljanja u BiH“, kazao je Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH.
Dok pojedini upozoravaju na političku pozadinu, drugi su stava da je, kroz kontinuirani obrazac, riječ o udaru na ustavni poredak BiH.
"Prvo ste imali pripremu od Maksa Primorca i Željane Zovko, koji su na svoj način i kroz svoje fokusne grupe plasirali određene stvari, nemogućnost suživota, Bošnjake su stigmatizirali. Tvrdili su da žele unitarnu državu“, istaknuo je Kemal Ademović, predsjedatelj Doma naroda BiH.
"To je pitanje koje se javlja prije svakih izbora. Treba reagirati na to, a ne treba davati preveliku pažnju svakome tko izvali glupost. To su stvari koje se rješavaju u parlamentu, a ne na okruglim stolovima“, dodao je državni zastupnik Saša Magazinović.
Izaslanica HDZ-a BiH u Domu naroda BiH Marina Pendeš, kao i Nikola Špirić, član rukovodstva ovog doma iz SNSD-a, u konferenciji ne vide ništa sporno.
"Meni se baš sviđa ona mapa koja je prikazana. Iz te mape se vidi etničko čišćenje. Ne vidi se treći entitet, dragi moji, nego etničko čišćenje nad 250 tisuća Hrvata iz 1991. godine. I zbog toga je organizirano u Zagrebu jer postoji mogućnost da se ovdje ne odobri organiziranje“, navela je Pendeš.
"Ja ne vidim da je bilo što alarmantno u ovoj zemlji ako se ne narušava teritorijalni integritet zemlje. Od Daytona do danas, pa valjda nismo svi gluhi, da hrvatski narod traži punu konstitutivnost, ustavnu. Zašto ne sjesti i razgovarati?“, upitao je Nikola Špirić, član Kolegija Doma naroda BiH.
Nema mjesta nikakvim idejama o podjelama i trećem entitetu, oštro poručuje i predsjedatelj Predsjedništva BiH, dok iz njegove stranke, SDP-a BiH, dodaju da je svaki pokušaj prekrajanja granica izravan udar na ustavni poredak države.
Posebno je simptomatično, navodi N1 BiH, što je u raspravi sudjelovao i kardinal Vinko Puljić, zbog čega su reagirali i iz Političke organizacije Republikanci BiH, koji, međutim, upozoravaju i da zabrinjava izostanak reakcije državnih institucija i političara koji se deklariraju kao bošnjački. Da se poruke iz Zagreba mogu podvesti pod kazneno djelo ugrožavanja Ustava FBiH i BiH, ističe izaslanik u Domu naroda PS BiH, Zlatko Miletić.
"Ako ga neki nazivaju skupom udruženja građana, ja bih ga nazvao skupom jednog vida projekta koji je, ovako, sada moderan u ovom najnovijem populističkom svijetu, a to je projekt ovih kršćanskih cionista i neonacista“, kazao je Zlatko Miletić, izaslanik u Domu naroda BiH.
Izaslanici iz reda srpskog naroda, Nenad Vuković i Želimir Nešković, međutim, u BiH vide neprincipijelnost u reakcijama koje se razlikuju ovisno o tome odakle dolaze određene poruke i stavovi.
"Da je takva poruka stigla iz Beograda, da je stigla iz Banje Luke, mi bismo već imali čitave salve napada ovdje na srpske predstavnike u institucijama BiH“, mišljenja je Želimir Nešković, izaslanik u Domu naroda BiH.
"Moj stav i stav političke stranke kojoj pripadam je da smo mi čvrsto i dalje uz Dayton, bez obzira na to što je on imao određene modifikacije koje su dijelom i bile nametnute od međunarodne zajednice“, poručio je Nenad Vuković, izaslanik u Domu naroda BiH.
No i dalje je to najbolji okvir za sva tri konstitutivna naroda u BiH, zaključuje Vuković. Profesor međunarodnih odnosa Zlatko Hadžidedić istodobno ističe da je s pravne strane miješanje u unutarnja pitanja BiH, narušavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta – nedopustivo.
"Republika Hrvatska se obvezala da će sve ovo što je navedeno poštovati, a izravno krši sve te principe i krši sam Daytonski sporazum. Republika Hrvatska trebala bi biti sankcionirana. Ništa drugo“, zaključio je Zlatko Hadžidedić, profesor i stručnjak za međunarodne odnose.
Da su, zbog izravnog zadiranja u unutarnju politiku susjedne, međunarodno priznate države, svi sudionici konferencije izravno narušili i međunarodni ugled Republike Hrvatske, stava je i dio javnosti BiH.
