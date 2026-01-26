Maloljetničke bande i dalje haraju Jelkovcem. "Ljudi se dogovaraju da uzmu stvar u svoje ruke!"

"Jedno vrijeme je bilo smirenije, neki od maloljetnih počinitelja bili su u Domu, iz kojeg se sad uskoro vraćaju. Policija je neko vrijeme pojačano bila prisutna u kvartu i patrolirala, bilo je lakše živjeti u to vrijeme. No sad je opet manje policije, a “ekipa” se vraća na cestu. To su maloljetnici u grupama, na drogama, to što se događa nisu dječje čarke, naguravanja – to su ozbiljna djela. Imamo problem s time da roditelji ne mogu poslati svoje dijete u dućan! Jer čim izađe iz kuće, presreću ih: 'Ajmo na pretres, skači'! Žele vidjeti ima li novca kod sebe, a onda sve ovisi koliko su napušeni: ako su dobre volje će ga samo opljačkati, a ako nisu će ga i istući", opisuje Petrović situaciju i strahove roditelja u Jelkovcu.