RODITELJI U STRAHU
Maloljetničke bande i dalje haraju Jelkovcem. "Ljudi se dogovaraju da uzmu stvar u svoje ruke!"
Nakon više prosvjeda roditelja u istočnim kvartovima Zagreba, maloljetničko nasilje ne jenjava. Roditelji su zabrinuti, čekaju odlučniju akciju Grada Zagreba i policije. O problemu maloljetničkog kriminala i nasilja u N1 studiju uživo govorile su Sanja Petrović, novinarka i majka tinejdžera iz Jelkovca i Nikolina Grubišić Požar, voditeljica Odjela za maloljetničku delinkvenciju i kriminalitet na štetu djece, mladeži i obitelji, Policijske uprave Zagrebačke.
Stanje se u Jelkovcu, opisuje Petrović, kojim haraju maloljetničke bande, nije puno smirilo u odnosu na jesenas, kada su građani u dva navrata organizirali prosvjede zbog stanja (ne)sigurnosti u Jelkovcu.
"Jedno vrijeme je bilo smirenije, neki od maloljetnih počinitelja bili su u Domu, iz kojeg se sad uskoro vraćaju. Policija je neko vrijeme pojačano bila prisutna u kvartu i patrolirala, bilo je lakše živjeti u to vrijeme. No sad je opet manje policije, a “ekipa” se vraća na cestu. To su maloljetnici u grupama, na drogama, to što se događa nisu dječje čarke, naguravanja – to su ozbiljna djela. Imamo problem s time da roditelji ne mogu poslati svoje dijete u dućan! Jer čim izađe iz kuće, presreću ih: 'Ajmo na pretres, skači'! Žele vidjeti ima li novca kod sebe, a onda sve ovisi koliko su napušeni: ako su dobre volje će ga samo opljačkati, a ako nisu će ga i istući", opisuje Petrović situaciju i strahove roditelja u Jelkovcu.
"Statistika je jedno, a situacije u životu drugo"
Policijska statistika, međutim, ne opravdava tezu o većem stupnju kriminala i prekršaja u Jelkovcu – upozorava Nikolina Grubišić Požar.
"Ne bih htjela umanjiti problem, ali statistika nam ne pokazuje da je određeni kvart u Zagrebu problematičniji u odnosu na druge. Prošle godine na području PU Zagrebačke imali smo 14.977 kaznenih djela, od toga 571 koja su počinila djeca. Kazneno neodgovorna djeca, mlađa od 14 godina počinila su 55 kaznenih dijela. Kad gledamo strukturu kaznenih djela koja čine djeca, to je najčešće imovinski delikt – i to jesu te situacije maloljetničke delinkvencije, koje se – kako je rekla gospođa – događaju u grupi – ističe Grubišić Požar iz PU Zagrebačke. No jednako tako i ističe: statistika je jedno, a situacije u životu drugo.
"Navečer samo vrebaju koga će napasti"
"Svaki takav događaj treba gledati pojedinačno, i imati individualni pristup. Statistika se uvijek može gledati na različite načine. Stanje u Jelkovcu nije alarmantno u odnosu na druge, no ističem da na području naše PU Zagrebačke imamo 667 odgojno-obrazovnih ustanova (škola) – lani smo imali u Zagrebu 306 događaja u tim ustanovama, što je 18 posto od takvih događaja u cijeloj Hrvatskoj. Mislim da to nije puno, trećina stanovništva živi u Zagrebu", ističe Grubišić Požar.
Petrović pak prepričava da je normalna situacija u Jelkovcu vidjeti grupu tinejdžera iz “kako kaže”, dobro poznatih obitelji, da puše drogu na autobusnoj stanici ne skrivajući se.
"Navečer samo vrebaju koga će napasti i mi smo u situaciji da svoju djecu učimo da od njih bježe, da im se sklanjaju, da promijene stranu ceste. Zašto se moje dijete nema pravo normalno kretati u svom Gradu?", pita se Petrović.
Iz policije priznaju da imaju na radaru nekoliko djece recidivista.
"Da, imamo, često se određena ista djeca pojavljuju u ovakvim događajima i to je simptom da nešto nije u redu u njihovim obiteljima. Potrebna je suradnja kriminalističke policije i zavoda za socijalni rad ne bi li se provjerilo nije li takvo ponašanje posljedica zanemarivanja, zapuštanja ili zlostavljanja u matičnoj obitelji. No, želim naglasiti: policiju svi percipiraju kao rješenje svih problema i mi jesmo na prvoj crti, no problem maloljetničke delinkvencije je općedruštveni problem. Asocijalno i delinkventsko ponašanje mladog čovjeka ili djeteta je posljedica neadekvatnog postupanja ili nepostupanja u fazi razvoja ličnosti. Policija može dati kao tabletu za taj simptom, ali to ne rješava uzrok bolesti" ističe Grubišić Požar iz PU Zagrebačke pozivajući na pojačanu suradnju svih resora.
Petrović, pak, upozorava da je stanje u Jelkovcu alarmantno:
"Imamo podružnicu Zavodu za socijalnu skrb u Sesvetama i onda je u Jelkovcu osnovana još jedna potpodružnica, no toliko je problema u kvartu da se socijalne radnice samo izmjenjuju. Te žene ne mogu stići odraditi posao. Roditelji tih maloljetnika su u stanju i njih tući. Ono čega se bojim je da će ljudi sami početi rješavati problem: stvorila se kritična masa u Jelkovcu koja će uzeti stvar u svoje ruke i to se već dogovara", upozorava Sanja Petrović.
