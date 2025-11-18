Jadranka Kosor: Političari bi u Koloni sjećanja trebali prestati davati izjave

"Ponosna sam što sam počasna građanka Vukovara. Nisam u Koloni sjećanja zbog operacije oba koljena. Ali, nastojat ću, i dogovorila sam se nekim ljudima, primjerice, s gospodinom Grujićem koji je puno napravio na ekshumaciji žrtava u Vukovaru i diljem Hrvatske, da ću doći s prijateljima i u tišini obilježiti to. Želja mi je biti ponovno na Ovčari i Memorijalnom groblju", kazala je Kosor i nastavila: