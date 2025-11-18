BIVŠA PREMIJERKA
Jadranka Kosor: Političari bi u Koloni sjećanja trebali prestati davati izjave
Bivša premijerka Jadranka Kosor u Novom danu s Ninom Kljenak komentirala je 34. obljetnicu pada Vukovara i obilježavanje Dana sjećanja.
"Ponosna sam što sam počasna građanka Vukovara. Nisam u Koloni sjećanja zbog operacije oba koljena. Ali, nastojat ću, i dogovorila sam se nekim ljudima, primjerice, s gospodinom Grujićem koji je puno napravio na ekshumaciji žrtava u Vukovaru i diljem Hrvatske, da ću doći s prijateljima i u tišini obilježiti to. Želja mi je biti ponovno na Ovčari i Memorijalnom groblju", kazala je Kosor i nastavila:
"Činjenica da toliko ljudi dolazi u Vukovar iz cijele Hrvatske, potvrđuje da građanima, građankama i mladima treba taj dan, sjećanje na slobodu. Vukovar nam je pomogao s ta tri mjeseca otpora da se konsolidiramo, što nam je neizmjerno trebalo tijekom krvave agresije."
Kolona je borba protiv zaborava
"Ljudima je potrebno to sjećanje i taj dolazak u Vukovar. Kolona je borba protiv zaborava, a mislim da je zaborav najgore što se može dogoditi. Političari Kolonu "koriste" da bi govorili o sjećanjima, ali i veličali svoju ulogu. Pa i oni koji nisu sudjelovali u obrani. Jer, ljubav ne treba dokazivati, svi smo u tome jednaki", smatra Kosor.
Pojasnila je dodatno da bi političari ondje trebali prestati davati izjave medijima.
"Sjetiti se u tišini, proći taj put ponizno, promisliti na koji način su dokazali da poštuju žrtvu branitelja i civila, poštujem li Ustav, zakone... Svjedočili smo da su kroz godine izjave davali oni koji su zlouporabili položaj."
Naglasila je da treba govoriti o ljudima kao Veselin Šljivančanin.
"On je osuđeni ratni zločinac, a po izlasku iz zatvora se priključio stranci Aleksandra Vučića, koja je postala dio Europske pučke stranke. O tome danas treba govoriti, na taj način, da ne dozvolimo da stranke koje dijele politiku s takvim ljudima budu kao i mi, država članica Europske unije. Tisuće su načina kako političari mogu izražavati ljubav prema Vukovaru i domovini. Zato mislim da bi političari trebali šutjeti i prepustiti da to čine branitelji, mladi..."
"Trebalo bi pozvati sve ministre branitelja u Kolonu"
Otkrila je da joj se bude emocije kad vidi branitelja Antuna Dugana, zvanog Samuraj.
"On je simbol obrane Vukovara. Mnogi su, ali on posebno. Uvijek je čvrst, šutljiv, ali postojan, kao klisurina. Duboku emociju kod mene bude i majke koje tragaju za sinovima. Sjećam se i mnogih drugih."
Kosor smatra da bi aktualni ministar branitelja Tomo Medved trebao pozvati u Kolonu sve bivše ministre branitelja.
"I da se održi tribina na kojoj bi govorili o tome što je država učinila za branitelje. Jer, kad premijer Andrej Plenković govori da je aktualni ministar napravio mnogo i sve što je mogao, ostavlja se dojam kao da drugi nisu, a svi su napravili sve što su mogli", zaključila je Jadranka Kosor.
Dan sjećanja pratimo uživo iz minute u minutu.
