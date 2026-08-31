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Od sutra promjene u prometu u Zagrebu zbog radova na Trgu pravde
Zbog izvođenja priključnih radova povezanih s izgradnjom Trga pravde, od 1. do 4. rujna doći će do privremenih promjena i mogućih poteškoća u odvijanju prometa u Ulici prilaz baruna Filipovića, najavilo je u ponedjeljak Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
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Tijekom izvođenja priključnih radova očekuju se povremena usporavanja i otežano odvijanje prometa, stoga Ministarstvo moli građane, stanare i sve sudionike u prometu za razumijevanje, strpljenje te poštovanje privremene prometne regulacije i uputa nadležnih službi.
Aktivnosti se provode u suradnji s Gradom Zagrebom te nadležnim gradskim uredima i službama radi pravodobne koordinacije radova i organizacije prometa kako bi moguće poteškoće za građane bile što manje.
Izgradnja Trga pravde, ističe Ministarstvo, jedan je od najvažnijih projekata unaprjeđenja pravosudne infrastrukture, a projekt će dugoročno pridonijeti stvaranju modernijih i funkcionalnijih uvjeta za rad pravosudnih tijela.
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