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očekuje se presuda

Josipa Pleslić (ex Rimac) priznala krivnju

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N1info
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21. ruj. 2026. 09:22
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09:57
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Dalibor Urukalovic / Pixsell / ilustracija

Josipa Pleslić ex Rimac priznala je korupciju u slučaju državnih stručnih ispita, državnih potpora, te nezakonitog zapošljavanja.

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Objavio je to zamjenik ravnatelja USKOK-a te se očekuje objava presude, javlja Index.

Optužnica protiv Josipe Pleslić i još 11 suokrivljenika, koju je sud potvrdio krajem 2025. godine, obuhvaća široku lepezu koruptivnih poslova - od poljoprivrednih poticaja i građevinskog zemljišta do zapošljavanja rodbine i podobnih kadrova preko političkih veza.

Istražitelji su raspetljali mrežu u kojoj je nekadašnja kninska "kraljica" funkcionirala kao ključna točka za rješavanje privatnih i poslovnih usluga na račun države.

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josipa pleslić josipa rimac

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