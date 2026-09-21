očekuje se presuda
Josipa Pleslić (ex Rimac) priznala krivnju
Josipa Pleslić ex Rimac priznala je korupciju u slučaju državnih stručnih ispita, državnih potpora, te nezakonitog zapošljavanja.
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Objavio je to zamjenik ravnatelja USKOK-a te se očekuje objava presude, javlja Index.
Optužnica protiv Josipe Pleslić i još 11 suokrivljenika, koju je sud potvrdio krajem 2025. godine, obuhvaća široku lepezu koruptivnih poslova - od poljoprivrednih poticaja i građevinskog zemljišta do zapošljavanja rodbine i podobnih kadrova preko političkih veza.
Istražitelji su raspetljali mrežu u kojoj je nekadašnja kninska "kraljica" funkcionirala kao ključna točka za rješavanje privatnih i poslovnih usluga na račun države.
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