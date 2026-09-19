duga tradicija
Zašto Talijanke obožavaju svoje odvojene plaže: "Potpuna sloboda!"
Na jednoj od najneobičnijih europskih plaža muškarci i žene sunčaju se i kupaju odvojeno. Tradicija traje više od stoljeća, a lokalne žene tvrde da upravo zbog toga ondje mogu biti potpuno opuštene.
U Trstu, na sjeveroistoku Italije, postoji plaža koja izgleda kao i svaka druga – sve dok ne shvatite da je podijeljena na dva dijela.
La Lanterna, poznata i pod nadimkom El Pedocin, smatra se posljednjom preostalom plažom u Europi na kojoj su žene i muškarci fizički odvojeni.
Pravila su jednostavna. Nakon što plate ulaznicu od 1,20 eura, posjetitelji ulaze kroz različita vrata – žene na lijevoj, a muškarci na desnoj strani. Svaka strana ima svoje svlačionice i pristup plaži, a dva dijela razdvaja zid visok oko tri metra, piše CNN.
Ako se želite susresti s osobom suprotnog spola, morat ćete zaplivati dalje od zida, u otvoreno more.
Tradicija koja traje više od 100 godina
Plaža je otvorena početkom 20. stoljeća, kada je Trst još bio dio Austro-Ugarske Monarhije. Tradicija odvajanja muškaraca i žena zadržala se desetljećima, unatoč promjenama društva i običaja.
Za stanovnike Trsta El Pedocin nije samo mjesto za kupanje. To je dio gradske povijesti i mjesto na koje mnogi dolaze generacijama.
Književnik Mauro Covacich prisjetio se kako ga je ondje kao dijete vodila majka. Žene su, kaže, posebno koristile plažu jer se nalazila blizu središta grada i do nje je bilo lako doći javnim prijevozom.
Danas roditelji na plažu mogu povesti djecu mlađu od 12 godina, neovisno o spolu.
Za žene je to prostor bez pogleda i osude
Posebnu vrijednost plaži daju upravo žene koje ondje godinama dolaze.
Novinarka i spisateljica Micol Brusaferro kaže da je El Pedocin otkrila tek kao odrasla osoba, kada je radila u blizini. Počela je dolaziti tijekom pauze za ručak i brzo zavoljela atmosferu.
Kaže da žene ondje imaju osjećaj potpune slobode – mogu se sunčati kako žele, bez osjećaja da ih netko promatra ili procjenjuje.
"Ako vam kupaći kostim nije savršen, kosa vam nije sređena ili niste se depilirali kako treba, nitko vam neće ništa reći", opisuje Brusaferro, ističući da među ženama nema pritiska koji često postoji na mješovitim plažama.
Na ženskoj strani mogu se vidjeti majke s djecom, starije žene, mlađe posjetiteljice, ali i brojne stalne gošće koje ondje dolaze same, čitati ili jednostavno provesti vrijeme na suncu.
Muškarci na svojoj strani kartaju i odmaraju
Ni muška strana nije ništa manje tradicionalna.
Spasilac Samuele Miceli, koji na El Pedocinu radi već četiri godine, kaže da ondje posebno cijeni mir i atmosferu.
Na muškoj strani mogu se vidjeti stariji muškarci kako kartaju, radnici iz gradske luke koji tijekom pauze dolaze na sunce, turisti i drugi posjetitelji.
Plaža je također prilagođena osobama u invalidskim kolicima, a na muškoj strani postoji izravan pristup moru.
Turisti često ne znaju za pravila
Budući da se plaža nalazi vrlo blizu središta Trsta, turisti na nju često dolaze ne znajući da su muškarci i žene odvojeni.
Neki se iznenade i odu, ali većina ipak ostane.
Plaža je ove godine dospjela u središte pažnje nakon što se jedna turistkinja iz Milana požalila na pravilo podjele, nazvavši ga "apsurdnim i srednjovjekovnim" te zatražila povrat novca.
No, reakcija lokalnog stanovništva bila je potpuno drugačija.
Broj posjetitelja značajno porastao
Unatoč kontroverzi, interes za El Pedocin posljednjih je mjeseci porastao. Prema lokalnim podacima, plaža je u srpnju 2026. zabilježila 53.610 ulazaka, u usporedbi s 34.885 u istom mjesecu godinu ranije.
Za stanovnike Trsta zid koji razdvaja žene i muškarce nije simbol podjele, nego dio identiteta grada.
Povjesničari ističu da je Trst još za vrijeme Austro-Ugarske imao snažnu tradiciju obrazovanja žena, sporta i njihove društvene emancipacije. Upravo se u tom kontekstu razvijala i tradicija El Pedocina.
"To nije seksizam, to je simbol slobode", smatra Brusaferro.
"Ako vam se ne sviđa, plaža je odmah pokraj"
Lokalni stanovnici uglavnom ne žele da se tradicija mijenja. Za njih bi uklanjanje zida značilo da bi El Pedocin postao samo još jedna obična gradska plaža.
"Ako su žene zadovoljne, ne vidim zašto bi se to trebalo mijenjati. Ako ne želite ići na plažu samo za žene, odmah pokraj postoji druga", smatra povjesničarka Katia Pizzi sa Sveučilišta u Londonu.
I upravo u tome mnogi stanovnici Trsta vide posebnost El Pedocina – nije riječ samo o neobičnom pravilu, već o tradiciji koja traje više od stoljeća.
"Ljudi su zadovoljni, plaža je puna. Zašto rušiti zid?" jednostavno kaže spasilac Miceli.
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