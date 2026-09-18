MNOGI GA KORISTE SVAKI DAN
Ovaj uređaj u domu troši više struje od hladnjaka i perilice rublja
Indukcijska ploča za kuhanje, prema istraživanju švedske Agencije za energetiku, troši više električne energije od hladnjaka i perilice rublja te može znatno utjecati na iznos računa.
Oglas
Istraživanje švedske Agencije za energetiku pokazuje da je upravo indukcijska ploča najveći potrošač električne energije u kućanstvu. Iako se često smatra da najviše struje troše hladnjak, perilica rublja ili sušilica, podaci ukazuju na drugačiji zaključak.
Kako piše švedski portal Dagens, a prenosi Večernji list, indukcijska ploča tijekom godine može potrošiti i do tri puta više električne energije od hladnjaka ili perilice rublja. Razlog je njezina velika snaga, koja se najčešće kreće između 1000 i 3000 vata.
Zbog toga i svakodnevno korištenje u kratkim vremenskim intervalima može osjetno povećati ukupnu potrošnju električne energije.
Prema rezultatima istraživanja, korištenje indukcijske ploče otprilike jedan sat dnevno može rezultirati godišnjom potrošnjom od oko 1200 kWh. Uz cijene električne energije koje su znatno više nego prethodnih godina, takva se potrošnja može vidjeti i na mjesečnim računima.
Švedska Agencija za energetiku preporučuje racionalno korištenje ploče za kuhanje te, gdje je to moguće, odabir energetski učinkovitijih rješenja. Time se može smanjiti potrošnja električne energije, ali i njezin utjecaj na okoliš.
Iako se za visoke račune često okrivljuju drugi kućanski uređaji, istraživanje pokazuje da je upravo indukcijska ploča, koja se u mnogim kućanstvima koristi svakodnevno, među najvećim potrošačima električne energije.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas