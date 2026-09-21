Sudar automobila i motocikla, jedna osoba poginula. Obustavljen promet

PU zagrebačka

U sudaru automobila i motocikla koji se dogodio jutros oko 6.15 na Rugvičkoj cesti u Dugom Selu poginula je jedna osoba, izvijestila je u ponedjeljak Policijska uprava zagrebačka (PUZ).

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U PUZ-u dodaju da je očevid u tijeku i da je promet Rugvičkom cestom u potpunosti obustavljen te se odvija obilaznim pravcima.