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TRAGEDIJA U DUGOM SELU

Sudar automobila i motocikla, jedna osoba poginula. Obustavljen promet

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Hina
|
21. ruj. 2026. 09:48
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policija
PU zagrebačka

U sudaru automobila i motocikla koji se dogodio jutros oko 6.15 na Rugvičkoj cesti u Dugom Selu poginula je jedna osoba, izvijestila je u ponedjeljak Policijska uprava zagrebačka (PUZ).

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U PUZ-u dodaju da je očevid u tijeku i da je promet Rugvičkom cestom u potpunosti obustavljen te se odvija obilaznim pravcima.

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Teme
crna kronika hrvatska dugo selo prometna nesreća

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