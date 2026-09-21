TRAGEDIJA U DUGOM SELU
Sudar automobila i motocikla, jedna osoba poginula. Obustavljen promet
Hina
|
21. ruj. 2026. 09:48
|
0komentara
U sudaru automobila i motocikla koji se dogodio jutros oko 6.15 na Rugvičkoj cesti u Dugom Selu poginula je jedna osoba, izvijestila je u ponedjeljak Policijska uprava zagrebačka (PUZ).
Oglas
U PUZ-u dodaju da je očevid u tijeku i da je promet Rugvičkom cestom u potpunosti obustavljen te se odvija obilaznim pravcima.
PROČITAJTE JOŠ
Svijet
|
20. ruj.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas