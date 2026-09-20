Pacijenti se nakon endoskopskih pretraga u anesteziji bude u posebnom prostoru za oporavak, uz monitore i nadzor. Pročelnik Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju Alen Bišćanin kaže da se takav oporavak prije odvijao na hodnicima, a pretrage poput gastroskopije provodile su se bez anestezije.