prolazio ispod radara
Ovaj grad stariji je od Rima, a turisti ga još nisu otkrili: "Pravi mali raj na Balkanu"
Bugarski Plovdiv sve se češće spominje među europskim destinacijama koje bi uskoro mogle postati veliki turistički hit. Grad s više od 6000 godina povijesti spaja antičke ostatke, živahne ulice, dobru gastronomiju i modernu kulturnu scenu.
Dok turisti posljednjih godina masovno otkrivaju popularne destinacije na Balkanu, jedan grad još uvijek prolazi ispod radara. Riječ je o Plovdivu, drugom najvećem gradu Bugarske, koji je britanski magazin Time Out uvrstio među europske destinacije koje vrijedi posjetiti.
Novinar John Bills opisao ga je kao grad koji uspješno spaja bogatu povijest i suvremeni način života. Plovdiv je, smatraju njegovi stanovnici, dugo bio svojevrsna tajna za one koji su ga već otkrili, dok je većina turista prednost davala Sofiji i poznatijim odredištima u regiji, prenosi Nova.rs.
To bi se uskoro moglo promijeniti.
Pexels
Pexels
Pexels
Pexels
Anton Atanasov/Pexels
Grad s više od 6000 godina povijesti
Plovdiv se ubraja među najstarije kontinuirano naseljene gradove u Europi, a njegova povijest seže više od šest tisuća godina u prošlost.
Grad se prostire na sedam brežuljaka, a kroz njegovu su povijest trag ostavile različite civilizacije – od Tračana i Rimljana, preko Bizanta i Osmanlija, do moderne Bugarske.
Jedan od najzanimljivijih dijelova grada je Stari grad, prepun uskih popločanih ulica i karakterističnih kuća iz 19. stoljeća. Brojne povijesne zgrade danas su pretvorene u muzeje, galerije i kulturne prostore.
Među njima se ističe Kujumdžijogluova kuća, jedna od najpoznatijih građevina u povijesnoj jezgri.
Rimsko kazalište i kreativna Kapana
Jedna od najvećih atrakcija Plovdiva svakako je rimsko kazalište Filipopolis, izgrađeno prije gotovo dvije tisuće godina. Smatra se jednim od najbolje očuvanih rimskih kazališta na svijetu, a i danas se u njemu održavaju koncerti i različiti kulturni događaji.
S druge strane, četvrt Kapana pokazuje suvremeno lice grada. Nekad je bila poznata kao četvrt obrtnika, a danas je prepuna galerija, malih trgovina, restorana, kafića i barova. Upravo se ondje najbolje može osjetiti spoj tradicionalne bugarske kulture i moderne urbane scene.
Posjetitelji mogu kušati lokalne specijalitete poput šopske salate i kavarme, uz neko od bugarskih vina.
Grad koji bi uskoro mogao postati hit
Dodatnu pozornost Plovdiv bi mogao privući i zahvaljujući novom glazbenom festivalu PhilGood, na kojem bi trebala nastupiti velika svjetska imena poput The Curea i Gorillaza.
Takvi događaji mogli bi dodatno popularizirati grad među međunarodnim posjetiteljima.
No Plovdiv nije zanimljiv samo zbog svoje povijesti i kulturnih događanja. Njegov je položaj idealan i za istraživanje okolice.
Idealna baza za izlete
U blizini grada nalazi se Bačkovski manastir, jedan od najvažnijih bugarskih pravoslavnih samostana, čiji korijeni sežu u 11. stoljeće.
Nedaleko je i Asenovgrad, poznat po srednjovjekovnoj tvrđavi i crkvi Svete Bogorodice. Okolica Plovdiva tako pruža brojne mogućnosti za jednodnevne izlete.
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