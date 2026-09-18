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prolazio ispod radara

Ovaj grad stariji je od Rima, a turisti ga još nisu otkrili: "Pravi mali raj na Balkanu"

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Nova.rs
|
18. ruj. 2026. 20:07
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Plovdiv PEXELS
Pexels

Bugarski Plovdiv sve se češće spominje među europskim destinacijama koje bi uskoro mogle postati veliki turistički hit. Grad s više od 6000 godina povijesti spaja antičke ostatke, živahne ulice, dobru gastronomiju i modernu kulturnu scenu.

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Dok turisti posljednjih godina masovno otkrivaju popularne destinacije na Balkanu, jedan grad još uvijek prolazi ispod radara. Riječ je o Plovdivu, drugom najvećem gradu Bugarske, koji je britanski magazin Time Out uvrstio među europske destinacije koje vrijedi posjetiti.

Novinar John Bills opisao ga je kao grad koji uspješno spaja bogatu povijest i suvremeni način života. Plovdiv je, smatraju njegovi stanovnici, dugo bio svojevrsna tajna za one koji su ga već otkrili, dok je većina turista prednost davala Sofiji i poznatijim odredištima u regiji, prenosi Nova.rs.

To bi se uskoro moglo promijeniti.

Plovdiv PEXELS
Plovdiv PEXELS
Plovdiv PEXELS
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Grad s više od 6000 godina povijesti

Plovdiv se ubraja među najstarije kontinuirano naseljene gradove u Europi, a njegova povijest seže više od šest tisuća godina u prošlost.

Grad se prostire na sedam brežuljaka, a kroz njegovu su povijest trag ostavile različite civilizacije – od Tračana i Rimljana, preko Bizanta i Osmanlija, do moderne Bugarske.

Jedan od najzanimljivijih dijelova grada je Stari grad, prepun uskih popločanih ulica i karakterističnih kuća iz 19. stoljeća. Brojne povijesne zgrade danas su pretvorene u muzeje, galerije i kulturne prostore.

Među njima se ističe Kujumdžijogluova kuća, jedna od najpoznatijih građevina u povijesnoj jezgri.

Rimsko kazalište i kreativna Kapana

Jedna od najvećih atrakcija Plovdiva svakako je rimsko kazalište Filipopolis, izgrađeno prije gotovo dvije tisuće godina. Smatra se jednim od najbolje očuvanih rimskih kazališta na svijetu, a i danas se u njemu održavaju koncerti i različiti kulturni događaji.

S druge strane, četvrt Kapana pokazuje suvremeno lice grada. Nekad je bila poznata kao četvrt obrtnika, a danas je prepuna galerija, malih trgovina, restorana, kafića i barova. Upravo se ondje najbolje može osjetiti spoj tradicionalne bugarske kulture i moderne urbane scene.

Posjetitelji mogu kušati lokalne specijalitete poput šopske salate i kavarme, uz neko od bugarskih vina.

Grad koji bi uskoro mogao postati hit

Dodatnu pozornost Plovdiv bi mogao privući i zahvaljujući novom glazbenom festivalu PhilGood, na kojem bi trebala nastupiti velika svjetska imena poput The Curea i Gorillaza.

Takvi događaji mogli bi dodatno popularizirati grad među međunarodnim posjetiteljima.

No Plovdiv nije zanimljiv samo zbog svoje povijesti i kulturnih događanja. Njegov je položaj idealan i za istraživanje okolice.

Idealna baza za izlete

U blizini grada nalazi se Bačkovski manastir, jedan od najvažnijih bugarskih pravoslavnih samostana, čiji korijeni sežu u 11. stoljeće.

Nedaleko je i Asenovgrad, poznat po srednjovjekovnoj tvrđavi i crkvi Svete Bogorodice. Okolica Plovdiva tako pruža brojne mogućnosti za jednodnevne izlete.

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bugarska plovdiv

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