Forbes je 2021. objavio članak o rastućem investicijskom portfelju NBA košarkaša Garyja Harrisa, u kojem je Harris govorio o svojim ulaganjima, među kojima je bio i Swiftarc Ventures Labs Fund. Jawahar je bio suosnivač i upravljački partner tog fonda, a Harris je tada govorio i o tome koliko je od njega naučio.