poznati sportaš
Investicijska obmana teža od 35 milijuna dolara, među žrtvama prevaranta i suprug Taylor Swift
Zvijezda Kansas City Chiefsa Travis Kelce jedan je od žrtava Ponzijeve sheme kojom je od ulagača prikupljeno više od 35 milijuna dolara, objavio je tužitelj u američkoj saveznoj državi Missouri.
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Tužitelj je Travisa Kelcea spomenuo u utorak na sudu tijekom izricanja presude 38-godišnjem Siddharthu Jawaharu, koji je osuđen na 11 godina zatvora. Ured američkog državnog odvjetnika za Istočni okrug Missourija priopćio je da je Jawahar u siječnju na Saveznom sudu u St. Louisu priznao krivnju po tri točke optužnice za elektroničku prijevaru.
Naloženo mu je i da žrtvama isplati 31,35 milijuna dolara odštete, javlja Reuters.
Ne zna se koliko je Kelce uložio
Televizijska postaja KMOV izvijestila je da je tužitelj tijekom postupka spomenuo Kelceovo ime, ali bez dodatnih pojedinosti. Nije poznato kada je Kelce uložio novac ni o kojem je iznosu riječ.
Prema priopćenju američkog državnog odvjetništva, Jawahar je vodio investicijsku tvrtku Swiftarc Capital LLC sa sjedištem u Teksasu, koja je 2015. počela prikupljati novac od ulagača.
Sav novac koji je primio uložio je u jednu investiciju, čija je vrijednost potom pala. Ulagače nije obavijestio o gubitku, nego im je govorio da njihova ulaganja donose zaradu, dok je novcem novih ulagača isplaćivao ranije ulagače.
Novac ulagača koristio je i za financiranje onoga što su tužitelji opisali kao "raskošan životni stil", koji je uključivao privatne zrakoplove, luksuzan život, večere u otmjenim restoranima i članstva u privatnim klubovima.
Jawaharu je povjereno više od 35 milijuna dolara, no između srpnja 2016. i prosinca 2023. stvarno je investirao samo oko 10 milijuna dolara, navodi se u priopćenju.
Prevareni i drugi poznati sportaši
Kelce (36) vjerojatno nije jedini sportaš koji je bio uključen kao ulagač u ovu Ponzijevu shemu.
Forbes je 2021. objavio članak o rastućem investicijskom portfelju NBA košarkaša Garyja Harrisa, u kojem je Harris govorio o svojim ulaganjima, među kojima je bio i Swiftarc Ventures Labs Fund. Jawahar je bio suosnivač i upravljački partner tog fonda, a Harris je tada govorio i o tome koliko je od njega naučio.
Forbes je u istom članku spomenuo i druge sportaše koji su ulagali, među njima Kelcea te košarkaše Tima Hardawaya Jr. i Masona Plumleeja.
Kelce, Hardaway i Harris tijekom svojih su profesionalnih karijera svaki zaradili više od 111 milijuna dolara, prema podacima Spotraca.
Kelce se u srpnju vjenčao s pop-zvijezdom Taylor Swift, čije je bogatstvo na dan njihova vjenčanja Forbes procijenio na 2,1 milijardu dolara.
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