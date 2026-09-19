AP Photo/Ebrahim Noroozi

Alternativa za Njemačku osvojila je gotovo 44 posto glasova u Saskoj-Anhaltu, no za samostalno formiranje vlade nedostaje joj većina. Istodobno, stranka ne pokazuje mnogo spremnosti na kompromise s potencijalnim partnerima.

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Alternativa za Njemačku (AfD) ostvarila je povijesni rezultat na izborima u njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhalt. Na izborima 6. rujna osvojila je 43,8 posto glasova i 39 od ukupno 83 mandata u pokrajinskom parlamentu. Time je postala uvjerljivo najjača politička snaga, ali ipak nije osvojila dovoljno mandata za samostalnu vladu.

Za AfD je to istodobno velik uspjeh i ozbiljan politički problem. Stranka već godinama ističe da želi samostalno preuzeti vlast kako bi mogla provoditi svoj program bez koalicijskih kompromisa, piše DW.

U Saskoj-Anhaltu, međutim, taj se scenarij nije ostvario.

"Pružamo ruku, ali nema popuštanja"

Na izbornoj večeri čelnik AfD-a u Saskoj-Anhaltu Ulrich Siegmund pokušao je poslati pomirljiviju poruku.

Poručio je da će pružiti ruku političkim snagama koje žele „temeljni politički zaokret“, ali je gotovo istodobno naglasio da od popuštanja neće biti ništa.

Upravo je kompromis jedan od najvećih problema AfD-a u pokušaju formiranja vlade. Politologinja Teresa Haußmann sa Sveučilišta u Potsdamu objašnjava da populističke stranke često polaze od ideje da postoji jedna jasna „volja naroda“, zbog čega kompromis može biti doživljen kao odustajanje od vlastitih temeljnih načela.

Nakon izborne pobjede retorika AfD-a prema drugim strankama stoga se nije bitno promijenila.

CDU je jedan od mogućih, ali vrlo teških partnera

Jedna od stranaka s kojom bi se teoretski moglo razgovarati jest Kršćansko-demokratska unija (CDU), koja je na izborima doživjela velik pad.

No upravo prema CDU-u vodeći ljudi AfD-a često koriste izrazito oštru retoriku. Predsjednica stranke Alice Weidel nakon izbora je poručila da CDU/CSU više neće pobijediti na saveznim izborima.

Dio članova CDU-a u Saskoj-Anhaltu već je ranije izražavao nezadovoljstvo političkim smjerom vlastite stranke, a AfD upravo u tom dijelu biračkog tijela vidi potencijal za daljnje širenje.

Istodobno, AfD u Saskoj-Anhaltu službe za zaštitu ustavnog poretka klasificiraju kao dokazano desno-ekstremističku organizaciju, što dodatno otežava mogućnost suradnje s drugim etabliranim strankama.

BSW bi mogao biti ključan, ali ni tu nema dogovora

Druga potencijalna opcija je Savez Sahre Wagenknecht (BSW), koji je prvi put ušao u pokrajinski parlament.

BSW i AfD imaju određena programska podudaranja, između ostalog oko pojedinih pitanja vezanih uz migraciju i odnos prema Rusiji. Zbog toga se upravo BSW spominje kao mogući ključni faktor u formiranju nove vlade.

No ni prema toj stranci AfD zasad ne pokazuje osobitu spremnost na približavanje.

Nakon izbora uslijedile su javne kritike predstavnika BSW-a iz redova AfD-a, a vodeći političari stranke BSW su također opisivali kao dio političkog „kartela“ protiv kojeg se AfD navodno bori.

To pokazuje koliko je velik jaz između AfD-ove želje za vlašću i njegove dosadašnje politike prema potencijalnim koalicijskim partnerima.

Što ako ne uspiju sastaviti vladu?

U AfD-u se već može čuti i mogućnost novih izbora ako se ne pronađe većina za formiranje vlade.

No takav scenarij nije nužno ono što žele svi u stranci. Politologinja Haußmann smatra da na saveznoj razini postoji snažan interes da AfD upravo u Saskoj-Anhaltu prvi put preuzme pokrajinsku vladu.

Takav bi uspjeh imao simboličku težinu za stranku i mogao bi poslužiti kao dokaz da AfD može prijeći iz oporbene u vladajuću ulogu.

No ostaje pitanje po kojoj cijeni.

Velika pobjeda, ali i novi unutarnji problem

Izborni rezultat otvorio je i pitanje unutarnjih odnosa u samoj AfD. S jedne strane nalaze se oni koji žele zadržati radikalnu političku liniju i odbijaju veće kompromise, dok bi pragmatičniji dio stranke mogao biti zainteresiran za stvarno preuzimanje vlasti.

AfD je na izborima ostvario svoj najbolji rezultat u Saskoj-Anhaltu, ali sada mora pokazati može li taj izborni uspjeh pretvoriti u konkretnu političku vlast.