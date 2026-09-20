Oglasile se sirene u Poljskoj: "Pronađite sigurno mjesto"

Slična uputa da potraže sklonište izdana je 13. rujna za šest okruga u Lublinskom vojvodstvu, kada su vlasti posumnjale da je tijekom ruskog napada na Ukrajinu mogao biti povrijeđen poljski zračni prostor. Poljski dužnosnici poslije su priopćili da nijedan ruski zrakoplov nije ušao u poljski zračni prostor, piše Kyiv Post.