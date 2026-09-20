ruski napad
Oglasile se sirene u Poljskoj: "Pronađite sigurno mjesto"
Stanovnicima istočnih poljskih regija Lublinskog i Potkarpatskog vojvodstva u četvrtak je naređeno da potraže sklonište nakon što su se oglasile sirene za uzbunu zbog ruskog zračnog napada na zapadnu Ukrajinu.
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„Upozorenje! Upozorenje! Upozorenje! Opasnost od zračnog napada. Pronađite sigurno mjesto. Slijedite upute nadležnih službi. Pričekajte daljnje obavijesti“, objavio je poljski Vladin centar za sigurnost (RCB).
Upozorenje je bilo ozbiljnije od onih koja su proteklih dana izdavana za ista područja. Tada je stanovnicima poručeno da Rusija napada Ukrajinu, da poljski vojni zrakoplovi djeluju u tom području te da pričekaju daljnje informacije.
Slična uputa da potraže sklonište izdana je 13. rujna za šest okruga u Lublinskom vojvodstvu, kada su vlasti posumnjale da je tijekom ruskog napada na Ukrajinu mogao biti povrijeđen poljski zračni prostor. Poljski dužnosnici poslije su priopćili da nijedan ruski zrakoplov nije ušao u poljski zračni prostor, piše Kyiv Post.
Snažna eksplozija
Govoreći u četvrtak u Varšavi uz austrijskog kancelara Christiana Stockera, poljski premijer Donald Tusk rekao je da je Rusija izvela „masivan, vrlo brutalan napad“ na zapadnu Ukrajinu, u blizini poljske granice.
„Vjerojatno je ponovno napadnuta benzinska postaja. Došlo je do snažne eksplozije. Naši zrakoplovi također su podignuti“, rekao je Tusk, govoreći o području oko Jahodina, u blizini poljskog graničnog prijelaza Dorohusk.
Dodao je da se sličan ruski zračni napad dogodio dva dana ranije, kao i tijekom noći.
Poljsko Operativno zapovjedništvo poslije je priopćilo da se dron na mlazni pogon velikom brzinom približavao poljskoj granici prije nego što se, prema svemu sudeći, srušio ili bio oboren oko četiri kilometra unutar ukrajinskog teritorija.
„Još provjeravamo zapise iz naših sustava, ali prve informacije upućuju na to da je najvjerojatnije pogodio cilj ili je neutraliziran četiri kilometra s druge strane granice, na ukrajinskom teritoriju“, rekao je za poljsku novinsku agenciju PAP vojni glasnogovornik, potpukovnik Jacek Goryszewski.
Zračne luke u Lublinu i Rzeszówu također su privremeno obustavile letove kako bi vojnim zrakoplovima omogućile nesmetano djelovanje.
Poljska je slične mjere poduzimala i tijekom nedavnih ruskih napada na zapadnu Ukrajinu, uključujući podizanje borbenih zrakoplova te stavljanje sustava protuzračne obrane u stanje povišene pripravnosti.
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