Ljudski organi ne stare postupno: Istraživanje otkriva dva razdoblja naglih promjena

Istraživanje zasad ne znači da svi ljudi stare na isti način niti da se starenje može zaustaviti. Njegov je ključni zaključak da ljudsko tijelo nema jedan univerzalni „sat starenja“ – različiti organi imaju vlastitu dinamiku, a promjene se kod mnogih od njih odvijaju u svojevrsnim valovima, osobito tijekom tridesetih i pedesetih godina života.