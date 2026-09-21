Upravo zato, dok radnik ne savlada hrvatski, informacije o boravku, radu, zdravstvenom sustavu i zaštiti prava moraju mu biti dostupne na jeziku koji razumije, i to, naglašava Balabanić, na jednom mjestu, a ne raspršene po nizu različitih institucija. Uz ekonomsku integraciju, koja se u Hrvatskoj danas uglavnom svodi na odnos radnika i poslodavca, jednako je važna i društvena dimenzija, a ona, prema njegovim riječima, ne može biti jednosmjerna. Strani radnici trebaju upoznati norme i vrijednosti društva u koje dolaze, ali i domaće stanovništvo mora prihvatiti da Hrvatska postaje kulturno raznolikija.