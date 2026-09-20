VIDEO / Novo kinesko superoružje: Divovski podvodni nosač dronova, jedini svoje vrste na svijetu

Cjelokupni dizajn vrlo je sličan rješenju predloženom 2025. za matični brod namijenjen podvodnoj istraživačkoj podmornici. Taj kineski projekt prikazivao je uglavnom sličan sustav, ali nešto manjih dimenzija, pri čemu je podmornica bila smještena na otvorenoj radnoj palubi između prihvatne platforme i nadgrađa. Ovo je plovilo znatno veće i ima unutarnji hangar. Upravo zbog njegovih dimenzija i postojanja unutarnjeg hangara civilno ili istraživačko objašnjenje djeluje neuvjerljivo. Jedino uvjerljivo objašnjenje jest da je riječ o matičnom brodu za besposadne podmornice.