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VIDEO / Novo kinesko superoružje: Divovski podvodni nosač dronova, jedini svoje vrste na svijetu
Novo plovilo uočeno u kineskom brodogradilištu vjerojatno je prvi brod na svijetu namijenjen raspoređivanju podvodnih dronova. Riječ je o najnovijem dijelu kineskog neprijavljenog programa razvoja i raspoređivanja besposadnih podmornica pune veličine.
Tempo i ambicije kineske pomorske modernizacije nastavljaju ubrzano rasti. Prije samo 25 godina kineska ratna mornarica bila je zastarjela obalna sila, piše portal Naval News.
Danas Kina gradi više ratnih brodova od bilo koje druge zemlje. U sve većem broju slučajeva njezini ratni brodovi ne samo da mogu konkurirati plovilima drugih država nego su i napredniji te donose inovativnija rješenja. Kina sada gradi još jedno plovilo koje bi moglo biti prvo takve vrste na svijetu.
Novi brod uočen je u izgradnji u šangajskom brodogradilištu Hudong-Zhonghua. Naval News analizirao je više satelitskih snimki kako bi procijenio njegovu vjerojatnu namjenu. Čini se da je riječ o jedinstvenom plovilu, a daleko je najvjerojatnije objašnjenje da je riječ o posebnom matičnom brodu za besposadne podmornice.
XXLUUV – divovski podvodni dronovi
Kina je već postala prva i jedina zemlja koja je izgradila besposadne podmornice pune veličine. Poznate kao XXLUUV (extra-extra large uncrewed underwater vehicles), odnosno iznimno velika besposadna podvodna vozila, dvije njihove vrste uočene su tijekom testiranja na Hainanu. Duge su 35 odnosno 45 metara te su prema ukupnoj veličini otprilike šest do osam puta veće od Boeingova modela Orca XLUUV američke mornarice. Vjerojatno je riječ o dvama modelima koji se međusobno natječu.
Testirane su uz pomoć plutajućih dokova, od kojih je barem jedan posebno projektiran u tu svrhu. XXLUUV-i se u luci smještaju u dokove, a zatim se prevoze na otvoreno more, gdje se izravno iz njih porinu i ponovno izvlače.
Takav sustav prikladan je za testiranja, no čini se da kineska ratna mornarica (PLAN) želi pouzdaniju i svestraniju matičnu platformu. Novo plovilo nalikuje amfibijskom desantnom brodu (LPD) s dokom na krmi.
Međutim, taj je dok otvoren ispod podmornice i u njega se može umetnuti velika platforma za prihvat plovila. Ona se spušta ispod broda pomoću 12 okomitih podiznih nosača.
Novi matični brod
Ispred krmenog doka nalazi se i veliki hangar, vjerojatno namijenjen smještaju podvodnih plovila. Sudeći prema veličini doka i dosad uočenih XXLUUV-a, matični brod vjerojatno može u hangaru prevoziti četiri takve podmornice ili veći broj manjih plovila.
Cjelokupni dizajn vrlo je sličan rješenju predloženom 2025. za matični brod namijenjen podvodnoj istraživačkoj podmornici. Taj kineski projekt prikazivao je uglavnom sličan sustav, ali nešto manjih dimenzija, pri čemu je podmornica bila smještena na otvorenoj radnoj palubi između prihvatne platforme i nadgrađa. Ovo je plovilo znatno veće i ima unutarnji hangar. Upravo zbog njegovih dimenzija i postojanja unutarnjeg hangara civilno ili istraživačko objašnjenje djeluje neuvjerljivo. Jedino uvjerljivo objašnjenje jest da je riječ o matičnom brodu za besposadne podmornice.
Čini se vjerojatnim da će matični brod služiti kao mobilna baza za XXLUUV-e, omogućujući njihovo održavanje i držanje izvan vode kada nisu u uporabi. Istodobno može služiti kao platforma za njihovo porinuće i izvlačenje tijekom borbenih misija.
Tek treba vidjeti kako Kina namjerava upotrebljavati XXLUUV-e. Čini se vjerojatnim da će imati borbenu ulogu velikog dometa, koja bi potencijalno mogla uključivati njihovo raspoređivanje uz zapadnu obalu Sjedinjenih Država u razdobljima pojačanih napetosti ili sukoba.
Jasno je, međutim, da Kina nastavlja snažno ulagati u njihovo uvođenje u operativnu uporabu, čime je na tom području znatno ispred svih drugih zemalja. Kina će stoga vjerojatno postati jedina država koja operativno upotrebljava besposadne podmornice pune veličine.
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