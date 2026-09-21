Što se dogodilo u Austinu?
Agent ICE-a upucao mladića iz Venezuele. Vlasti istražuju incident
Službenik američke Službe za imigraciju i carinsku provedbu (ICE) u nedjelju je u Austinu u Teksasu pucao na čovjeka i ranio ga, priopćile su gradske vlasti, dodajući da je muškarac u ozbiljnom, ali stabilnom stanju.
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Muškarac je pogođen u torzo i prevezen u lokalnu bolnicu, rekli su dužnosnici novinarima na konferenciji za medije.
Policajac ICE-a pucao je na njega tijekom kratke potjere pješice, nešto prije 13 sati po lokalnom vremenu (18:00 GMT), rekla je načelnica policije Austina Lisa Davis.
Imigracijska odvjetnica Kate Lincoln-Goldfinch identificirala je žrtvu za više medija kao 28-godišnjeg Wilbera Rafaela Garcesa Pereza te je na društvenim mrežama objavila da zastupa njegovu obitelj.
Lincoln-Goldfinch rekla je da je Perez u nedjelju otpušten iz bolnice i predan, kako se čini, u pritvor ICE-a.
Perez je migrant iz Venezuele koji se u SAD-u nalazi bez odgovarajućeg imigracijskog statusa, rekao je za CNN izvor iz policijskih krugova. Lincoln-Goldfinch rekla je za Texas Tribune da je njezin klijent ušao u Sjedinjene Države legalno.
Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) objavilo je na društvenoj mreži X da njegova Služba za domovinsku sigurnost vodi istragu o pucnjavi u kojoj je u nedjelju u Austinu sudjelovao policijski službenik, uz pomoć FBI-a.
Never Forget. pic.twitter.com/c7I31jzG9h— Homeland Security (@DHSgov) September 11, 2026
U objavi je navedeno da je osoba koja je pogođena Venezuelac koji je za vrijeme administracije Joea Bidena ušao u Sjedinjene Države „ilegalno” te da je protiv njega donesena pravomoćna odluka o udaljenju iz zemlje. Dodaje se da je osoba stabilno i da se nalazi u saveznom pritvoru do udaljenja iz SAD-a.
ICE je agencija unutar Ministarstva domovinske sigurnosti.
Gradske vlasti nisu identificirale muškarca koji je upucan te su rekle da ne znaju identitet službenika ICE-a koji je sudjelovao u pucnjavi. Načelnica policije Austina Davis rekla je da još nije dobila informacije od saveznih dužnosnika i da ima malo detalja o incidentu.
Pucnjava je posljednja u nizu incidenata povezanih s ICE-om, koji je postao jedno od najprepoznatljivijih lica imigracijske represije administracije Donalda Trumpa, ističe Reuters. Postupci te agencije izazvali su pozornost javnosti te pozive organizacija za zaštitu prava na veću odgovornost.
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