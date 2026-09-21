Agent ICE-a upucao mladića iz Venezuele. Vlasti istražuju incident

U objavi je navedeno da je osoba koja je pogođena Venezuelac koji je za vrijeme administracije Joea Bidena ušao u Sjedinjene Države „ilegalno” te da je protiv njega donesena pravomoćna odluka o udaljenju iz zemlje. Dodaje se da je osoba stabilno i da se nalazi u saveznom pritvoru do udaljenja iz SAD-a.