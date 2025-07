Odbor za obranu podržao obrambene zakone kojima se uvodi vojni rok

"Priziv savjesti je pravo uređeno Ustavom, a najveći problem je da se izmjenama Zakona o obrani ukida zakon koji je do sada uređivao pitanje civilnog služenja. Ovim Zakonom to nije jasno uređeno i nije pitanje samo ta dva modela civilnog služenja (tromjesečno kroz Civilnu zaštitu i četveromjesečno kroz rad u lokalnim jedinicama) nego i same procedure - što su to dovoljno uvjerljivi moralni ili vjerski razlozi za priziv savjesti, tko će o tome odlučivati, to je iznimno važno za niz ljudi koji će se pozivati na prigovor savjesti", poručila je.