"Imamo li idealno rješenje? Ne znam. Akt o digitalnim uslugama propisuje kada i kako će platforme biti odgovorne za sadržaj koji objavljuju treće strane. Pravilo je da u načelu neće biti odgovorne do trenutka kada imaju izravno saznanje da je neki nezakoniti sadržaj objavljen i ako u tom trenutku promptno ne reagiraju i ne uklone taj sadržaj iz javnog prostora. Pritom, ne postoji njihova obaveza da preventivno kontroliraju i moderiraju sav sadržaj koji se objavljuje diljem svijeta. Budimo realni, to je faktično nemoguće", kaže Jurić.