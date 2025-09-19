Regionalna mreža protiv dezinformacija jača suradnju u EU

Jadranski opservatorij za digitalne medije - ADMO (Adria Digital Media Observatory) ušao je u projekt ADMO 2.0, prekogranične inicijative za jačanje otpornosti društva na dezinformacije i suvremene izazove digitalnog okruženja, priopćeno je u petak.
Projektni konzorcij ADMO 2.0, koji predvodi Sveučilište u Dubrovniku, od početka rujna okupio je devet partnerskih organizacija: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Gong, RTL Hrvatska i Presscut d.o.o. iz Hrvatske, Sveučilište u Ljubljani i Oštro Slovenija iz Slovenije te Agence France-Presse (AFP) i XWiki iz Francuske.
ADMO 2.0 sufinancira Europska komisija kroz program Digitalna Europa. Projekt nastavlja jačati regionalnu i međusektorsku suradnju s ciljem izgradnje otpornog društva u vremenu obilježenom informacijskim poremećajem, poručili su iz ADMO-a.
Prioritetna područja - istraživanje, provjera činjenica i medijska pismenost
U iduće dvije i pol godine projektni konzorcij bit će usmjeren na razvoj programa medijske pismenosti, suzbijanje štetnih dezinformacijskih narativa te stvaranje demokratskog, otpornog i informiranog društva.
Okuplja istraživače, novinare, fact-checkere, stručnjake za medije i organizacije civilnog društva u multidisciplinarni centar u tri prioritetna područja - istraživanje, provjera činjenica (fact-checking) i medijska pismenost.
Praćenje i analiza trendova dezinformacija u regiji
„Najveći naglasak bit će na praćenju i analizi trendova dezinformacija u regiji na temelju znanstvenih istraživanja, razotkrivanju štetnog sadržaja na internetu kroz fact-checking članke, osnaživanju kritičkog razmišljanja među građanstvom kroz medijsku pismenost i inovativna tehnološka rješenja. Također naglasak će biti na praćenju i izvještavanju o provedbi europskih regulatornih okvira u Hrvatskoj i Sloveniji te na jačanju suradnje s Europskim opservatorijem za digitalne medije (EDMO) i drugim europskim središtima za borbu protiv dezinformacija“, istaknuli su iz ADMO-a.
„Kada smo 2023. pokrenuli ADMO, postavili smo si cilj: stvoriti regionalni centar koji će pratiti, analizirati i suzbijati dezinformacije u Hrvatskoj i Sloveniji, čvrsto povezan s EDMO mrežom. Možemo reći da smo uspjeli. ADMO 2.0 nastavlja našu misiju osnaživanja zajednice za borbu protiv dezinformacija“, izjavio je koordinator projekta sa Sveučilišta u Dubrovniku prof. Mato Brautović.
Novi projektni partner je Sveučilište u Ljubljani, međunarodno prepoznat zbog svoje stručnosti u istraživanju dezinformacija i u području novinarstva i medija, dok Oštro Slovenija i AFP nastavljaju s aktivnostima fact-checkinga, uvodeći nove video formate i duže analitičke članke.
Udruga Gong nastavlja razvijati programe medijske pismenosti u suradnji s partnerima, a Presscut d.o.o. razvija VerifAI, AI/NLP platformu za provjeru informacija u stvarnom vremenu.
XWiki će nastaviti pružati open-source tehničku podršku, osiguravajući dostupnost svih rezultata projekta, dodaju iz ADMO-a.
