Oglasio se Janaf: "Još nismo ništa dogovorili"

Dogovor između JANAF-a i MOL-a o operativnoj provedbi navedenog testiranja još traje te još uvijek nisu definirani uvjeti testiranja, kao ni dogovor oko neovisnih stručnjaka. Važno je istaknuti da JANAF, kao operator infrastrukture i odgovoran za sigurnost, pouzdanost i tehnički integritet sustava u Republici Hrvatskoj, inzistira da se testiranje provede u kontinuitetu od mjesec dana, u režimu rada 0–24, s količinom od milijun tona nafte i tehničkim parametrima usporedivima s redovnim režimom transporta. Testiranje će se provesti na dionici Sisak–Virje–Csurgó–Százhalombatta.