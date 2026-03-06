MOL najavio početak niza testova kapaciteta Jadranskog naftovoda

Iz MOL Grupe su izvijestili da će, nakon dogovora s Jadranskim naftovodom (Janaf), dugoročna serija testova kapaciteta na naftovodu Adria (Janafov naftovod) započeti 11. ožujka, a trajat će deset mjeseci u tri do četiri faze.
Tijekom tih faza stručnjaci će ispitati kakvu stabilnu, održivu i dugoročnu kontinuiranu transportnu učinkovitost infrastruktura može postići u različitim vremenskim uvjetima, u različitim godišnjim dobima i s različitim vrstama sirove nafte, stoji u priopćenju.
U početnim fazama serije testiranja koja sada započinje, naftovod neće raditi punim kapacitetom tijekom cijelog mjeseca, jer iako rafinerija Slovnafta u Bratislavi radi s potpunim kapacitetom, Rafinerija Dunav trenutačno radi s ograničenim proizvodnim kapacitetom, naveli su iz MOL-a. Dnevni vršni kapacitet od 40.000 tona bit će potreban na kontinuiranoj osnovi tek kasnije, nakon što bude obnovljena jedinica AV3, dodaju.
Međutim, približno desetomjesečna serija testova koja se sastoji od više elemenata neće se zaustaviti samo na ispitivanju kapaciteta naftovoda, napominju iz mađarske kompanije. Strane su također zainteresirane za to kako će funkcionirati cjelokupni hrvatski logistički lanac transporta sirove nafte. Stoga će, uz procjenu kapaciteta naftovoda, između ostalog ispitati i kapacitete luke, mogućnosti i brzinu istovara, kao i sposobnosti miješanja sirove nafte.
Cjelokupna serija testiranja provodit će se uz sudjelovanje međunarodnog i neovisnog nadzornog tima. MOL će uključiti američke stručnjake, dok će Janaf u proces uključiti njemačke specijaliste, navode iz MOL-a.
Prema MOL-u, pokretanje temeljitog i profesionalnog testiranja predstavlja korak usmjeren prema budućnosti regionalne sigurnosti opskrbe: u interesu je svih da, nakon proturječnih testova i širokog spektra javnih izjava, činjenice napokon progovore same za sebe.
Od 2023., u izjavama u Hrvatskoj godišnji kapacitet naftovoda procjenjivan je između 11 i 15 milijuna tona, dok kroz dionicu naftovoda nikada nije transportirano više od 2,2 milijuna tona sirove nafte, navode iz MOL-a, koji je u prilogu svog priopćenja naveo i izjave čelnika Janafa, premijera RH, konzultanata i drugih vezano uz kapacitet Janafa.
"Početkom 2027., nakon evaluacije jednogodišnje serije testiranja, rasprava i neizvjesnost mogli bi završiti te ćemo vidjeti što je potrebno da naftovod Adria (Janafov naftovod) napokon postane potpuno razvijena transportna ruta. Istodobno, MOL Grupa i dalje nema važeći ugovor o transportu za 2026., a kašnjenje u ugovornom procesu dodatno povećava pravnu nesigurnost u već postojećim problemima opskrbe. Štoviše, MOL i Slovnaft također čekaju da se Janaf i hrvatske vlasti očituju o tome hoće li Janaf dopustiti transport pošiljki ruske sirove nafte koje nisu obuhvaćene sankcijama, a koje su u skladu sa svim međunarodnim propisima i sankcijama. Tvrtka je hrvatskom partneru već dostavila dozvole mađarskih i slovačkih vlasti", izvijestili su iz MOL-a.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
