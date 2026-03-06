MOL najavio početak niza testova kapaciteta Jadranskog naftovoda

"Početkom 2027., nakon evaluacije jednogodišnje serije testiranja, rasprava i neizvjesnost mogli bi završiti te ćemo vidjeti što je potrebno da naftovod Adria (Janafov naftovod) napokon postane potpuno razvijena transportna ruta. Istodobno, MOL Grupa i dalje nema važeći ugovor o transportu za 2026., a kašnjenje u ugovornom procesu dodatno povećava pravnu nesigurnost u već postojećim problemima opskrbe. Štoviše, MOL i Slovnaft također čekaju da se Janaf i hrvatske vlasti očituju o tome hoće li Janaf dopustiti transport pošiljki ruske sirove nafte koje nisu obuhvaćene sankcijama, a koje su u skladu sa svim međunarodnim propisima i sankcijama. Tvrtka je hrvatskom partneru već dostavila dozvole mađarskih i slovačkih vlasti", izvijestili su iz MOL-a.