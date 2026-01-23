Opljačkana pošta u Velikoj Gorici

Dvojica nepoznatih počinitelja opljačkala su danas oko 13 sati poštu u Donjoj Lomnici, na području Velike Gorice.
Kako je izvijestila policija, razbojništvo se dogodilo u Stepanskoj ulici, gdje su počinitelji uz prijetnju vatrenim oružjem napali zaposlenicu pošte i ukrali novac.
Nakon pljačke su se udaljili u nepoznatom smjeru. Policajci provode kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili identitet počinitelja i sve okolnosti događaja.
