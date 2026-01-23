Oglas

Opljačkana pošta u Velikoj Gorici

N1 Info
23. sij. 2026. 16:01
Vozila policije i vatrogasaca 14.10.2018., Vodice - Policija i vatrogascirrPhoto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Dvojica nepoznatih počinitelja opljačkala su danas oko 13 sati poštu u Donjoj Lomnici, na području Velike Gorice.

Kako je izvijestila policija, razbojništvo se dogodilo u Stepanskoj ulici, gdje su počinitelji uz prijetnju vatrenim oružjem napali zaposlenicu pošte i ukrali novac.

Nakon pljačke su se udaljili u nepoznatom smjeru. Policajci provode kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili identitet počinitelja i sve okolnosti događaja.

Pošta Velika Gorica

