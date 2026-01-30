Oporba: Ključna poruka OECD-a je da Plenković u 10 godina nije proveo nijednu reformu

„Slažem se s ocjenom da je naša država skupa i da nam javna poduzeća nisu učinkovita, ali ne znam koliko će HDZ po tom pitanju napraviti jer bi tako pilio granu na kojoj sjedi zato što, ako bi išao u otpuštanja, profesionalizaciju ili micanje stranačkih kadrova u javnim poduzećima pitanje je kako bi to završilo po HDZ. Nisam siguran da će se tu nešto bitno promijeniti, ali Plenković je očito naumio po svaku cijenu staviti tu zelenu kvačicu oko ulaska u OECD tako da će se vrlo vjerojatno napraviti nekakve kozmetičke promjene i tražiti dopuštenje da ipak pristupimo OECD-u”, mišljenja je Nikola Grmoja (Most).