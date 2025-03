Oporba o Vladinim mjerama pomoći: ”Populistički potez pred lokalne izbore”

Podijeli :

Oporbeni saborski zastupnici u srijedu su novi Vladin paket mjera sa subvencioniranim cijenama energenata nazvali populističkim predizbornim potezom, istaknuvši kako treba raditi na dugoročnim strategijama za suzbijanje inflacije.

”To je populistički potez pred lokalne izbore. Naravno da ćemo podržati niže cijene energenata za naše građane jer druge opcije nema”, kazala je zastupnica SDP-a Sanja Radolović u izjavi medijima u Hrvatskom saboru.

Vladajuća je stranka dosada uredno odbijala sve prijedloge o donošenju dugoročne energetske strategije kao i zahtjeve za promjenom formule za izračun mirovina, dodala je Radolović.

”HDZ i premijer Plenković konstantno vrše istu manipulaciju. Tobože pomažu građanima i gospodarstvu, a s druge strane mi smo kroz rebalans proračuna sanirali HEP s 1.3 milijarde eura, bez da smo ijedan račun vidjeli”, rekla je.

Ivana Kekin iz kluba Možemo navela je niz mjera koje bi zaustavile rast inflacije, a koje Vlada nije prihvatila, kao što su uvođenje poreza na ekstraprofit po uzoru na susjednu Sloveniju, jačanje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja te strategije energetske i prehrambene samodostatnosti.

”Stopa siromaštva u Hrvatsko raste od 2021. do 2024., i najviše pogađa starije od 65 godina. Kao i svaki puta do sada, ovo su pokušaji da se hrvatskim građanima, koji tonu u siromaštvo, zadrži glava iznad vode”, poručila je.

Dalija Orešković DOSIP ustvrdila je da za Vladinim paketima pomoći ne bi ni bilo potrebe da zemlja gospodarski napreduje, a premijerove politike jamče dobar životni standard.

”Uoči svakih izbora intenzivira se PR oko još jednog ciklusa mjera. Vrijeme je da birači shvate da je to trik i da sve to oni plaćaju, ne ide to iz džepa Andreja Plenkovića i HDZ-a

”Zadatak Vlade je da stane inflaciji na kraj. Svaka pomoć je dobrodošla, ali nije smisao davati mrvice sa stola, nego uhvatiti se u koštac sa strukturnim problemima”, dodala je Anka Mrak Taritaš GLAS

Zastupnik Mosta Miro Bulj naglasio je da svjedočimo najvećem inflatornom udaru na naše najsiromašnije, što je rezultat uvođenja eura u najgorem mogućem trenutku, dodaje.

”Prije dvije godine rekao sam da je moguće da će Njemačka vratiti njemačku marku koju su oni deponirali, a mi smo hrvatsku kune pretvorili u toalet papir. Toliko o politici Andreja Plenkovića”, kazao je Bulj.

