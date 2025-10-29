Oporba o ZKP-u: Očito im se trese, većina im nije nešto genijalna, ovisi o onom gospodinu koji voli pucati po travnjacima

Vladajući su, ističe, znali da nemaju kvalificiranu većinu i pokušali su prevariti sa 75 glasova jer da je to doista bila omaška, što je također dramatično da netko ne zna što je organski zakon i koja većina je potrebna, zašto o tome nisu izvijestili javnost. Oglasili su se tek nakon što je Sandra Benčić to iznijela u javnost,. pa se radi o pokušaju prevare eklatantnim rušenjem Ustava RH, što su proglasili omanjom omaškom.