Oporba o ZKP-u: Očito im se trese, većina im nije nešto genijalna, ovisi o onom gospodinu koji voli pucati po travnjacima
Ponovnu raspravu i izglasavanje Zakona o kaznenom postupku (ZKP), koji najavljuje vlast jer nije donesen organskom većinom od 76 glasova zbog izostanka člana vladajuće većine Željka Lackovića, oporba je u petak ocijenila nestabilnošću u redovima vladajućih.
Član vladajuće koalicije Ivan Penava (DP) izjavio je pak da će Željka Lacković na novom glasanju podržati ZKP.
Kazao je da je Lacković dan ranije na sastanku vladajuće koalicije obrazložio da je kao pravnik imao određene zamjerke, bez namjere da na bilo koji način slabi koaliciju ili da iskazuje mišljenje suprotno koaliciji. Penava navodi da je Lacković imao pravo na svoj stav, kao i svi, ali ga je izrazio na "dosta nezahvalan, klizak način, ne shvaćajući situaciju da je njegova ruka bila potrebna za legalnost izglasavanja tog zakona".
„Kazao je da mu nije bila namjera minirati izglasavanje zakona i siguran sam da nije bilo namjere da ide na štetu koalicije. Ugrožavanja koalicije nema, to je 'jedan kroz jedan', a za tri mjeseca kada se ponovno bude raspravljalo i odlučivalo o tom zakonu, bit će tu”, uvjeren je Penava.
Raukar Gamulin: Pokušaj prevare
Urša Raukar Gamulin (Možemo!) mišljenja je da se radi o presedanu, velikoj sramoti i pokušaju prevare zato što se vrlo dobro zna da se organski zakoni donose kvalificiranom većinom, odnosno, sa 76 glasova.
Vladajući su, ističe, znali da nemaju kvalificiranu većinu i pokušali su prevariti sa 75 glasova jer da je to doista bila omaška, što je također dramatično da netko ne zna što je organski zakon i koja većina je potrebna, zašto o tome nisu izvijestili javnost. Oglasili su se tek nakon što je Sandra Benčić to iznijela u javnost,. pa se radi o pokušaju prevare eklatantnim rušenjem Ustava RH, što su proglasili omanjom omaškom.
"Očito im se trese, većina im nije nešto genijalna, ovisi o onom gospodinu koji voli pucati po travnjacima iz auta i voli dječicu učiti pucati, i onda kada jedan ne dođe, onda nemamo kvalificiranu većinu, ali ćemo prevariti, pa ćemo se praviti da to nije organski zakon. To je nezapamćeno kršenje Ustava. Do kud je HDZ-ova većina dovela Hrvatski sabor i hrvatsku državu - da se Ustav krši bez ikakvih problema”, kritizirala je.
S obzirom da će se procedura ponoviti, kazala je da povlače svoj zahtjev za ocjenom ustavnosti, ali sigurna je da bi zakon otišao dalje da Sandra Benčić to nije otkrila i objavila. Smatra da vladajuća većina nije ni izdaleka tako stabilna i čvrsta kao što to premijer želi uvijek prikazati, jer se ova situacija kršenja Ustava ne bi dogodila.
Za razliku od nje, Božo Petrov (Most) smatra da se većina ne trese. „Imaju oni uvijek dovoljno žetončića, neki spavaju, neki su budni po potrebi i ništa se neće dogoditi”, poručio je Petrov.
Orešković: Išlo se varijantom - ako prođe-prođe
Dalija Orešković (DOSIP) smatra da je predsjednik Sabora Gordan Jandroković, s obzirom na to da Lacković ni na Odboru za pravosuđe nije dao podršku tom Zakonu, bio svjestan da neće imati potreban broj ruku za donošenje organskog zakona pa je i išao varijantom - ako prođe, prođe.
„Možda će kompletna oporba spavati, možda nitko neće primijetiti da nema Ustavom propisane većine i to pokazuje pravi karakter ove vlasti - spremni su apsolutno na sve. Meni je drago da je Sandra Benčić uočila taj problema, a svi ostali ubuduće moramo i te kako prilikom glasanja na svakoj sitnici biti budni”, kazala je.
Zadatak je svih nas da predsjedniku Sabora uputimo oštru kritiku jer ovo nije bio slučajan propust nego jasna namjera. To pokazuje da su demokratski standardi, vladavina prava, ustavnost, procedura u potpunosti srušeni i da mi trenutno imamo fikciju, uvjerenje da postoje demokracija koje odavno više nema jer je ovo jedna sila koja ide dok joj nešto ne stane na put, poručila je Orešković.
