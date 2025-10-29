Mrak Taritaš i Orešković traže izmjene zakona: "HDZ od ovih tema bježi"

Zastupnice Anka Mrak Taritaš i Dalija Orešković uputile su u saborsku proceduru izmjene Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji, s ciljem da zakon bude liberalniji a postupak dostupniji većem broju žena, upozorivši da je postojeći okvir restriktivan i zastario.
Oglas
Ovaj put nećemo dopustiti da tema medicinski potpomognute oplodnje ostane izvan dnevnog reda, kao što je to bio slučaj u prošlom sazivu, poručila je zastupnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš s konferencije za novinare u Saboru.
Mrak Taritaš je rekla da će, kada se steknu uvjeti, krenuti u prikupljanje 30 potpisa kako bi se rasprava otvorila na plenarnoj sjednici. „Želimo da se karte otvore i da se vidi što vladajući, HDZ i njihov partner DP, misle o ovom pitanju“, rekla je.
Pojasnila je da, prema sadašnjem zakonu, pravo na medicinski potpomognutu oplodnju imaju samo bračni i izvanbračni heteroseksualni parovi te samkinje, i to uz uvjet da im je liječenje neplodnosti bilo bezuspješno.
Isključene su žene u istospolnim zajednicama, a starosna granica je ograničena na 42 godine, dok je u većini zemalja EU-a postavljena na 50 godina. Ograničeno je i zamrzavanje spolnih stanica i zametaka, što je dopušteno samo u slučajevima medicinskog rizika.
"Današnji zakon je nakaradan"
„Predlažemo povećanje dobne granice, financiranje postupaka iz sredstava HZZO-a te pravo na postupak i za žene koje su u istospolnim zajednicama. Današnji zakon je nakaradan – žene materijal za oplodnju naručuju iz Danske ili Nizozemske i postupak rade doma jer ginekolozi to ne mogu raditi“, izjavila je Mrak Taritaš.
Dodala je da Hrvatska umjesto da ide prema liberalnom i otvorenom društvu, postaje „zatucana zemlja“.
Osvrnula se i na priziv savjesti, istaknuvši da se sve češće čuje kako liječnici i primalje odbijaju sudjelovati u porodima djece začete medicinski potpomognutom oplodnjom.
„Umjesto da idemo naprijed, vraćamo se unazad“, upozorila je.
"HDZ od ovih tema bježi"
Dalija Orešković (DOSiP) naglasila je da je zakon posljednji put mijenjan 2012. godine, unatoč velikom napretku medicine.
„HDZ od ovih tema bježi, a nakon koalicije s DP-om bježat će još više. Crkva ima prevelik utjecaj na zdravstvene politike, a vjera ne bi smjela propisivati uvjete za rješavanje osobnih zdravstvenih problema žena i obitelji. Želimo moderno, progresivno društvo, a ne ono zarobljeno u prošlom vremenu“, poručila je.
Zastupnice su zaključile da će inzistirati na raspravi o izmjenama zakona i da će vladajući morati zauzeti jasan stav.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas