Oporba o rastu minimalne plaće: To nije dovoljno za dostojanstven život

„Ono što je najbolje u hrvatskom društvu, mladi i obrazovani ljudi u koje ova država ulaže ogromna sredstva da ih obrazuje, odlaze u bogatije zemlje i daju svoj doprinos 40 godina pa se onda vraćaju. Najbolji odlaze zato što su minimalne plaće 800 eura, a od toga se ne može živjeti, a onda dolaze neki drugi ljudi kojima je to dovoljno pa imamo začarani krug, a to će nas odvesti u katastrofu jer nemamo strategiju kako ćemo prekinuti taj začarani krug i uspjeti zadržati mlade ljude”, naglasio je.