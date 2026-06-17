Oporba oplela po Žigmanu: U uređenoj državi ne bi obnašao nijednu javnu funkciju. HDZ: Izuzetan je stručnjak

Patrik Macek/PIXSELL

Dok su oporbeni zastupnici u srijedu, raspravljajući o Anti Žigmanu kao novom guverneru HNB-a, izrazili sumnju u njegovu neovisnost s obzirom da mu je supruga ministrica u Vladi te navodili "repove koje vuče za sobom", iz HDZ-a su naglasili da se radi o "izuzetnom stručnjaku".

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"Kad se danas osvrnemo na cjelinu mandata Ante Žigmana, možemo zaključiti kako iza sebe ostavlja instituciju koja je međunarodno vidljivija, stručnije profilirana i snažnije pozicionirana nego što je bila kad je preuzimao dužnost predsjednika Upravnog vijeća", istaknula je državna tajnica Ministarstva financija Tereza Rogić Lugarić govoreći o Žigmanu kao dosadašnjem predsjedniku Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA).

S te ga se funkcije razrješuje s obzirom na nespojivost obnašanja nove dužnosti na koju ga HDZ predlaže - guvernera Hrvatske narodne banke.

"Zaboravili ste u uvodnom izlaganju na masovno nezakonito trgovanje vrijednosnicama unutar HANFA-e i teški kibernetički kolaps institucije pod Žigmanovim vodstvom. U svakoj uređenoj državi taj čovjek više ne bi mogao obnašati nijednu javnu funkciju, a HDZ ga sada instalira na mjesto guvernera HNB-a, iznimno važnu funkciju u državi", kazala je SDP-ova Irena Dragić.

"Ne znam što sam ja to zaboravila jer ja za to nemam saznanja. Ako institucije koje se time bave imaju, pokrenut će postupke", odgovorila je državna tajnica.

Što se tiče kibernetičkog napada na HANFA-u, istaknula je kako se i puno veće institucije suočavaju s njima te ocijenila da je HANFA tada reagirala promptno i vrlo dobro, nakon čega je postrožen sigurnosni sustav.

Oporba izražava sumnju u neovisnost HNB-a pod vodstvom Žigmana zbog obiteljskih veza u Vladi

Ne dovodeći u pitanje Žigmanovu stručnost, oporbeni zastupnici podsjetili su na, kako su isticali, 'neke repove koje vuče za sobom'.

"Znamo da je bio u HNB-u kad se trgovalo s vrijednosnim papirima, pa na čelu HANFA-e kad su djelatnici trgovali s vrijednosnim papirima i obveznicima i da je imao problema s prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obveznica", naveo je IDS-ov Dalibor Paus.

SDP-ovi zastupnici kritizirali su rad bivšeg guvernera Borisa Vujčića i HNB-a, ali i Vlade u borbi protiv inflacije, postavljajući pitanje zbog čega bi građani sada vjerovali da će novi guverner biti spremniji uhvatiti se u koštac s tim problemom.

"Njegov dosadašnji profesionalni rad i iskustvo, ozbiljnost i odgovornost dobar su pokazatelj da će se moći suočiti sa svim profesionalnim izazovima, uključujući borbu protiv inflacije", poručila je državna tajnica.

Iz oporbe su izrazili i sumnju u neovisnost HNB-a od utjecaja Vlade pod vodstvom Žigmana s obzirom na to da mu je supruga (Nataša Mikuš Žigman) ministrica u Vladi.

"Stječe se dojam da biramo guvernera po modelu 'važno je da sve ostane u obitelji - HDZ-ovoj obitelji'", ustvrdila je SDP-ova Mirela Ahmetović.

Činjenica je da je trenutni kandidat u uskoj obiteljskoj vezi sa članicom Vlade i da to itekako može ugroziti osobnu, ali i institucionalnu neovisnost, naglasila je Jelena Miloš (Možemo!).

Mostov Zvonimir Troskot prozvao je Žigmana zbog "regulatorne šutnje" dok je vodio HANFA-u te slučajeve poput Fortenove, Helios Faros, ulaganja mirovinskih fondova, ali i kupnje stana od Croatie osiguranja istaknuo kao one zbog kojih dovodi u pitanje Žigmanov regulatorni integritet.

Anka Mrak Taritaš (Klub Centra, GLAS-a i NPS-a) smatra da ovo imenovanje predstavlja "još jedan u nizu dokaza Plenkovićevog sustavnog zarobljavanja ključnih državnih institucija".

HDZ: Radi se o izuzetnom stručnjaku

HDZ-ovi zastupnici naglasili su kako se radi o "izuzetnom stručnjaku, čija je cijela karijera prožeta uspjesima i iskustvom, što garantira da će biti dobar guverner". Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Pero Ćosić (HDZ) istaknuo je da su svi klubovi u Saboru mogli predložiti kandidate, ali da osim HDZ-a to nije učinio niti jedan iz oporbe.

"Oporba nije iznjedrila nikakvog stručnjaka, jedino što smo vidjeli je putujući cirkus Možemo! i njihovog junior partnera SDP-a. S druge strane, Ante Žigman ima impresivnu karijeru i u financijskom, ali i u privatnom sektoru", kazao je uime Kluba HDZ-a Marko Pavić.

Odbacio je sumnje da Žigman neće biti neovisan zbog supruge ministrice. "Oni imaju svatko svoje karijere i nitko od njih nije član političke stranke. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, bila je greška, ispravio ju je. Stan koji je kupio od Croatia osiguranja, to je bilo godinu dana prije mandata, a sjetimo se da je Milanović kupio stan od Hrvoja Vojkovića iz Croatia osiguranja pa nemojmo koristiti dvostruke kriterije", rekao je.